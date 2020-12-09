Yemek İlk defa 2020'de duyduğumuz yarasa çorbası tarifi

İlk defa 2020'de duyduğumuz yarasa çorbası tarifi

Yemek

İlk defa 2020'de duyduğumuz yarasa çorbası tarifi

Birçok kişinin 'ne yıldı ama' diye andığı 2020'nin sonlarına gelirken, birçoğumuzun ilk defa adını 2020'de duyduğu yarasa çorbası tarifi internette aratılma rekorları kırdı. Peki 2020'ye bomba gibi düşen yarasa çorbası nasıl yapılır hep birlikte bir bakalım... /Büşra Akkaya

09 Aralık 2020, Çarşamba 10:52 Son Güncelleme:
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Birçok Asya ülkelerinde sıklıkla ve sevilerek tüketilen yarasa çorbası, Türk mutfağına hiç itap etmeyen bir tarif. 

Çorbayı yapmaya başlarken ilk olarak yarasaların haşlanması ve daha sonra suyunun ayrılması gerekiyor. 

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Haşlanan ve suyundan ayrılan yarasanın derisi soyuluyor ve et hali kalıyor. Yarasanın kokusu çok kötü olduğu için pişirme esnasında bol tuz, soğan ve sarımsak ekleniyor.

Yarasa çorbasını içen kişiler ise yarasayı bütün halinde tüketiyor. 

Siz siz olun mis gibi yayla çorbasından vazgeçmeyin. :)

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