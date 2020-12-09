Birçok Asya ülkelerinde sıklıkla ve sevilerek tüketilen yarasa çorbası, Türk mutfağına hiç itap etmeyen bir tarif.

Çorbayı yapmaya başlarken ilk olarak yarasaların haşlanması ve daha sonra suyunun ayrılması gerekiyor.

Haşlanan ve suyundan ayrılan yarasanın derisi soyuluyor ve et hali kalıyor. Yarasanın kokusu çok kötü olduğu için pişirme esnasında bol tuz, soğan ve sarımsak ekleniyor.

Yarasa çorbasını içen kişiler ise yarasayı bütün halinde tüketiyor.

Siz siz olun mis gibi yayla çorbasından vazgeçmeyin. :)



