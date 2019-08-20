İlk duruşmada tahliye edilen cinsel istismar sanığı yeniden tutuklandı

Alınan bilgiye göre, geçen mart ayında Çorlu’da A.E.Y’nin ailesi, akrabaları olan V.T’nin (68), oğullarına 9 yaşından 18 yaşına kadar cinsel istismarda bulunduğunu iddia ederek Çorlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu.

A.E.Y. (26) adli işlemler sürerken nisan ayında 15’inci kattaki evlerinin balkonundan atlayarak intihar etti.

Bu olayın ardından V.T, mayıs ayında tutuklandı. Hakkında dava açılan V.T, Edirne 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde 8 Ağustos’taki ilk duruşmada tahliye edildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Gencin ailesi, avukatları aracılığıyla karara itiraz etti. Bunun üzerine mahkeme, V.T. hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkardı.

Çanakkale Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekiplerince kent merkezindeki iskelede kimlik kontrolü sırasında gözaltına alınan V.T, sevk edildiği infaz savcılığınca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

V.T’nin daha sonra Edirne Kapalı Cezaevi'ne sevk edileceği öğrenildi.

ÇANAKKALE (AA)