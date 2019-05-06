İlk iftar topu Kars’tan atıldı

Türkiye’de ramazanın ilk iftar topu, Kars’ta atıldı. Kars Valiliğince 15 yıldır geleneksel hale getirilen "Türkiye’nin ilk iftar topu", bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla Evliya Camisi’ndeki Ebul Hasan Harakani Türbesi’nin önünden atıldı.

İLK ORUCU AÇTILAR

İftar topunu, "Ateşleyici yeterlilik belgesi"ne sahip Tacettin Durmuş ateşledi. Topun patlamasıyla insanlar oruçlarını açtı. Tacettin Durmuş, gazetecilere yaptığı açıklamada, ilk ramazan topu atma geleneğini bu yıl da sürdürdüklerini söyledi.

"RAMAZAN TOPU İLK BURADAN ATILIYOR"

Topu Kars Valiliği adına ateşlediğini belirten Durmuş, şunları kaydetti: "Evliya Camisi bahçesinden topu ateşledik, bilindiği gibi güneşin ilk doğduğu illerden biri de Kars’tır. Güneş de ilk buralardan battığı için ramazan topu ilk buradan atılıyor. Bu yıl da 8 aylık kızımla geldim, buradaki manevi ortamdan faydalansın diye, tüm İslam aleminin ramazan ayını Kars Valiliği adına kutluyorum."



