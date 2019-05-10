Çocukluğumuzdan kalan Ramazan ayı gelenekleri yaşatılmaya devam ediyor. Ramazan ayı deyince ilk aklımıza gelen geleneklerden biri de ramazan topunun atılmasıdır. Peki, İlk iftar topu kimin zamanında, nereden atıldı? İşte detaylar…

İlk iftar topu II. Mahmud döneminde atılmıştır. Topların atıldığı yerler ise Kız Kulesi ve Rumeli Hisarıdır. Ayrıca II. Mahmud döneminden önce Padişahlar halkla birlikte iftar yapmazlardı, II. Mahmud’un halk arasında ‘’Gavur Padişah’’ lakabıyla anılmasıyla birlikte bu imzajını düzeltmek isteyen Padişah halkla iftar açmıştır.

2019 yılının ilk ramazan topu ise Kars’ta atıldı. Kars Valiliğince 15 yıldır geleneksel hale getirilen ''Türkiye'nin ilk iftar topu'', bu yıl da akşam ezanının okunmasıyla Evliya Camisi'ndeki Ebul Hasan Harakani Türbesi'nin önünden atıldı.



