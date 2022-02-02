Türkiye İlk iş gününde kepçenin altında kalan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

İlk iş gününde kepçenin altında kalan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Türkiye

İlk iş gününde kepçenin altında kalan sağlık çalışanı hayatını kaybetti

Hakkari’de acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine giden Ceylan Öner ilk iş gününde kepçenin altında kalarak hayatını kaybetti.

02 Şubat 2022, Çarşamba 13:54 Son Güncelleme:
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Olay, saat 11.00 sıralarında Berçelan Mahallesi’nde meydana geldi. Kısa süre önce Mardin'den ilk görev yeri olan kente gelen Ceylan Öner, ilk iş günü 112 acil tıp teknisyeni olarak görev yapacağı sağlık merkezine yaya olarak giderken, mahallede kar temizliği yapan belediyeye ait kepçenin altında kaldı. Mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, Öner’in yaşamını yitirdiğini belirledi.

Üzeri 112 yeleğiyle kapatılan Ceylan Öner’in cenazesi, yapılan incelemenin ardından Hakkari Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı, kepçe operatörü ise gözaltına alındı.

Ceylan Öner'in cenazesinin otopsi işlemlerinin ardından memleketine gönderileceği belirtildi.



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