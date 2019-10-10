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1947 yılında Sovyetler Birliği uzaya meyve sinekleri göndererek hayvanların da uzay deneylerinde kullanılması fikrini ateşlemiş oldu.

1963’te Fransa tarafından uzaya fırlatan mekiğin özel bir yolcusu vardı. Sovyetler Birliği’nin köpek, Amerika’nın da uzaya maymun göndermesinin ardından Fransa, bu yarışa bir kedi ile katıldı.

Kedi Felicette ya da Felix, Paris sokaklarından uzay üssüne gelen 14 kediden biriydi.

Aylar süren zorlu eğitim

Felicette, diğer kediler gibi, zorlu bir eğitim sürecinden geçti. Bu eğitim, insanların uzayda vereceği tepkilere yönelik geliştirilen aletlerle yapıldı. İnsanlar için yapılan bu aletler, kedileri oldukça zorladı ve kimi zaman canlarının yanmasına neden oldu.

Bu eğitimler sırasında, Felicette'in ve diğer kedilerin başına beyinlerine kadar giden bir elektronik implant yerleştirildi. Bu implantlar sayesinde, kedinin yer çekimsiz ortamda nasıl tepki verdiği kaydedildi. Yer çekimsiz ortama karşı en soğukkanlı davranışı sergilen Felicette, uzaya gitmeye hak kazandı.

Beyinlerine çip takıldı

Felicette'in beynine yerleştirilen bu çip, aynı zamanda kedinin uzaydaki beyin aktivitelerinin de dünyadan izlenmesini sağladı.

Bu arada, uzaya gönderilmesi planlanan esas kedi Felix'ti. Ancak bu özel göreve, bir şekilde uzay üssünden kaçan Felix'in yedeği olan Felicette getirilmişti.

Fransa'nın Veronique AG1 roketi, 18 Ekim'de başarılı bir şekilde uzaya fırlatıldı ve tam 160 kilometre yükseğe çıkabildi.Felicette, dünyanın yörüngesinde 18 kilometre seyahat ettikten sonra paraşütle dünyaya sağ salim geri döndü.

Bu yolculuktan sonra başta Fransız basını olmak üzere tüm dünya tarafından büyük bir ilgiyle karşılanan Felicette’ye ‘Astrocat’ ünvanı verildi.



