İlk kez anne olan kadınlardan yeni anne olacaklara tavsiyeler

Anne adaylarının en büyük yardımcısı ise genelde daha önce doğum yapmış ev bu konuda tecrübeli insanlar oluyor. İşte önceden doğum yapmış ve ilk doğum heyecanını yaşamış annelerin ağzından ilk kez anne olacaklara tavsiyeler…

Doğum sancılarınızı önceden tahmin edemezsiniz

“Tüm ayrıntılarıyla bir doğum planı yapın. Doğumunuza girecek kişi, almak istediğiniz ağrı kesiciler, doğum sırasında yaptıracağınız ayak masajı hatta çalmak istediğiniz müzik…

İstediğiniz her şeyi yazın ve sonra o kağıdı milyonlarca parçaya ayırıp rüzgarda savrulmasına izin verin. Çünkü doğumunuzun nasıl geçeceğini ve doğum sancılarınızı belirleyecek tek kişi bebeğiniz.

Vücudunuz size ne söylüyorsa onu yapın. Hislerinizden emin oluncaya kadar dinleyin vücudunuzu. Çünkü kadınların tarihinde doğumu ve doğum sancısını anlatabilen bir kitap hiçbir zaman olmamıştır.”

Önemli olan bebeğin beslenmesi

“Emzirmeyi planlıyorsanız kendinizi kötü hissetmemeli güçlü olmalısınız. Çünkü bebek emmeye hemen alışamayabilir, süt kanallarınız tıkanabilir. Hiçbiri için kendinizi kötü bir anneymiş gibi hissetmeyin. Bebeğinizi biberonla besleyebilirsiniz. Önemli olan tek şey her nasıl olursa olsun bebeğinizin beslenebilmesi.”

Duchess Natasha, Facebook

Her gün bebeğinizin çıkacak onlarca kirli çamaşırına hazırlıklı olun

“İlk günlerde bebeğinizin kıyafetlerini beklediğinizden çok daha fazla değiştireceksiniz. Bu yüzden bebek kıyafeti ihtiyacı iki katına çıkacak. Bu kadar çamaşırı her gün yetiştirmeye hazır olun.”

Belinda Dervish, Facebook

Bebek uyumaya başladığı an sizde uyumalı ya da dinlenmelisiniz

Bebek uyuduğu an temizlik, evi toplamak gibi tüm işlerinizi unutun. Kendinize vakit ayırın. Eviniz yaşanabilir olduğu sürece bu dinlenme vakitlerini atlamayın. Her yerde yemekler ve kıyafetler olması hiç önemli değil. Bebek uyanıkken de işlerinizi halledebilirsiniz. Kendinize vakit ayırmanız çok daha önemli.”

Nikki Guzman, Facebook

Bebeğinizin ateşini kontrol edin

“İşte oldukça kritik bir nokta: Eğer bebeğiniz sürekli ağlıyorsa ve siz neyi olduğunu çözemiyorsanız vücut sıcaklığı çok düşük ya da yüksek olabilir. Bunu onlara dokunarak anlayamayabilirsiniz.

Bir keresinde bebeğim sürekli ağlıyordu ve annemi aradım. Bebeğimin üzerinde ne olduğunu sordu. Ona normal bir takım pijama giydirdiğimi söyledim. Bana ne giydiğimi sordu. Üzerimde mini bir şort ve atlet vardı. Bebeğimin bezi dışında her şeyini çıkardım ve ağlaması durdu.

Anneme bunu nasıl bildiğini sordum. Ben bebekken babamın da aynı şeyi yaşadığını söyledi.”

Faye Falulla Dunlea, Facebook

İçgüdülerinize güvenin

“Kitaplar okuyup eğitim almadım ama bebeğimin neye ihtiyacı olduğunu biliyordum. Biraz rahatlayın. Dünya değişiyor ve bu duruma adapte olmak için kendine zaman vermelisin. Her şeyin hemen mükemmel olmasını bekleme.

Diğer tüm annelerin korkularını ve gurur duydukları şeyleri boşver. Tebrikler! Önceliğin kendiniz olmadığı bir dünyaya hoş geldin! Bundan sonra alacağın her karar küçük bebeğini de etkileyecek ve her şey güzel olacak.”

Oilibhia Muirchú, Facebook

Fotoğraflar çekin

“Çekebileceğiniz kadar fotoğraf çekin. Yıllar geçtikçe bebeğinizin uyuduğu fotoğraflara bile bakarak mutlu olacaksınız.”

Kötü günler yaşayacaksınız ve hepsi geçecek

“Süperanne olmaya çalışmayın. Evinizin içinden kasırga geçmiş gibi görünen günler olacak. Başlarda sürekli bitkin ve yorgun olacaksınız. Bebeğinizin saatlerce ağladığı ve nedenini çözmediğiniz anlar olacak. Bu sizin yanlış bir şey yaptığınız anlamına gelmez.”

Beth Doswell, Facebook

Her insan doğum yaptığında sevgi dolu hissetmeyebilir

“Eğer bebeğinize karşı güçlü bir bağ hissetmiyorsanız, endişelenmeyin. Oğlum 12 aylık ve ben daha yeni aramızdaki o güçlü bağı hissedebiliyorum. Bu küçük insanı yeni yeni tanımaya başlıyorsunuz ve her insanın ilk zamanlar güçlü duygular hissetmesi gerekmiyor.”

Havva Acton, Facebook

Eşinizle “Kim daha yorgun?” oyunu oynamayın

“Eşinizden nefret edeceksiniz. Siz bebeğinizi sakinleştirmek için evin içinde dolaşıp dururken o huzurlu bir şekilde uyuyor olacak. Bunun bir uykusuzluk hali konuşması olduğunu göz önünde bulundurun.”

Önce kendinize iyi bakın

“Uçaklardaki güvenlik kuralları gibi; oksijen maskesini önce kendinize takmalısınız. Ebeveyn olarak ilk işiniz bebeğinizin güvende olduğundan emin olmak. Yorgun, aç, uykusuz ve depresyondaki biri bebeğini güvende tutamaz.”

Agnieszka Gocalińska, Facebook

Sonsuza dek süremeyecek

“Her şeyde olduğu gibi bu da geçici bir durum. Genellikle herkes bebeklerinin ne kadar çabuk büyüdüğünden bahseder ve bunu yaşayarak anlarsınız. Gaz sancıları, diş çıkarma süreçleri, uykusuz geceler derken biir bakmışsınız büyümüşler. Bebeğinizle geçirdiğiniz tüm anları hafızanıza kazıyın, çünkü çabucak geçip gidecekler.”

Her bebek farklıdır

“Unutmayın ki her bebek farklıdır. Başka bir anne ve bebeği için faydalı olan şeyler sizin için geçerli olmayabilir. Her şey deneme yanılma yöntemiyle gelişmelidir. Bebeğiniz için faydalı olacak şeyleri bu yöntemle bulacaksınız.”

Diğer ebeveynler yalan söyler

Genellikle bebeklerinin çok iyi uyuduğunu, hiç bir problem yaşamadıklarını söyleyen ebeveynler olur etrafınızda. Özellikle uyku hakkında kesinlikle yalan söylüyorlar…

Vücudunuzdan utanmayın

“Vücudunuzun doğum sonrası değişiminden utanmayın. Unutmayın, tüm yeni doğum yapmış kadınlar aynı sorunu yaşıyor. Fotoğraflarda gördüğünüz bedeninizi kafanıza takmayın.”





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