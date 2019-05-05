İlk kez aynı karede buluştular

Duman grubunun solisti Kaan Tangöze, şarkıcı Kıvılcım Ural'a aşık olunca 6 yıllık eşi, 2 oğlunun annesi Seçkin Piriler'den 2016’'da boşanmıştı.

Kaan Tangöze ile Kıvılcım Ural geçen kasımda evlendi. Kızları İlayda 5 ay önce doğdu.

'BİZİ BIRAKTI'

İhanetin acısını uzun süre unutamayan Seçkin Piriler ise ''Oğullarım Hakan ve Volkan'ı o kadının yanına göndermem. Asla bir araya gelemezler. Kaan seçimini yaptı. Bizi bıraktı'' demişti.

Kaan Tangöze önceki gün eşi Kıvılcım Ural, çocukları Hakan, Kaan ve İlayda ile Ulus Parkı'ndaydı. Muhabirlere ''Soru sorup beni yormayın'' dedi.

Kaan Tangöze eşi Kıvılcım Ural ve çocukları Volkan, Hakan İlayda ile

TATİLE GİTTİ

Bu tabloya karşı çıkan Seçkin Piriler ise arkadaşları ile gittiği Çeşme tatilinden fotoğraflar paylaştı. ''Bundan böyle hayatımda kavga, mutsuzluk, gözyaşı olsun istemiyorum'' dedi.

Seçkin Piriler arkadaşları ile Çeşme'de tatilde.

Ali KESER/POSTA