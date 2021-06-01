İlk kez görüldü! Bu belirti varsa Hindistan mutasyonu olabilir…

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Hindistan dışında ABD, Birleşik Krallık, Rusya, Türkiye, Avrupa ülkelerin büyük bir kısmında 50'den fazla ülkede Hint varyantı saptandı." dedi.

HİNT VARYANTI DAHA MI HIZLI YAYILIYOR?

"Hindistan'da tespit edilen varyantlardan herhangi birinin, hastalığın daha ağır geçmesine neden olduğuna ya da uygulanan aşıların etkinliğini düşürdüğüne dair henüz yeterli bir kanıt veya veri şu an için yok." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, "Türkiye'de de en son 28 Nisan 2021'deki Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu toplantısı sonrası yapılan açıklamalarda 5 kişide Hint mutasyonu saptandığı ancak gerekli önlemlerin hemen alındığı ifade edilmesine rağmen yaklaşık 1 aydır Hint mutasyonunun Türkiye'de çok fazla artmadı. Ancak yine de tedbirleri elden bırakmamak gerekiyor."

AŞILAR HİNT VARYANTINA ETKİLİ Mİ?

Sabah gazetesinden Kısmet Zeynep Akbaş’a konuşan Prof. Dr. Vefik Arıca, "Şu ana kadar Türkiye'de uygulamada olan Çin aşısı, Biontech aşısı ve uygulanmaya başlayacak Rus Sputnik V aşısının Hint mutasyonuna da yeterli derecede etkili olduğuna dair veriler var. Bu nedenle sırası gelenin aşıyı bir an önce yapması koruma sağlayacaktır." dedi.

Prof. Dr. Vefik Arıca, hibrit mutasyonla ilgili yaptığı açıklamalarına şöyle devam etti; "Dünyada 'bileşik mutasyon' veya 'hibrit mutasyon' diye adlandırılan birden fazla mutasyonun aynı virüste gerçekleşmesi en son geçtiğimiz aylarda Brezilya'da 18 farklı mutasyonu içeren bir varyant tespit edildi ancak etkisi çok kısa sürdü ve Brezilya dışına yayılmadan bitti. Vietnam'da İngiliz ve Hindistan varyantının karışımından oluşan yeni bir corona virüs çeşidinin tespit edildi. Tespit edilen bileşik varyant İngiltere varyantına ait olan mutasyonlara sahip bir Hint varyantı aslında. Vietnam Sağlık Yetkililerin tespit edilen bileşik varyantın daha bulaşıcı olduğunu, yapılan laboratuvar testlerinde virüsün çok hızlı bir şekilde çoğaldığının tespit edildiği söyleseler de net bir veri şuan için yok. Ancak Vietnam'da tespit edilen hibrit mutasyonun hava yolu ile daha hızlı bulaştığı ve çoğaldığı bu nedenle kalabalık ortamlardan uzak durulması gerektiği, maskeye ve hijyene dikkat edilmelidir."

BU BELİRTİ VARSA HİNT VARYANTLI MUTASYON OLABİLİR!

Prof. Dr. Vefik Arıca, "Ateş, öksürük, kanlı kusma, karın ağrısı, mide bulantısı, eklem ağrısı ve de Hint varyantına özel işitme kayıpları, kulakta çınlama, kulakta uğultu sesi belirtileri arasındadır. Covid-19 pozitif iseniz ve kulak ile ilgili şikayetleriniz var ise muhtemelen Hint varyantlı bir mutasyon olabilir." dedi.

MUTASYON KISITLAMALARI ETKİLER Mİ?

"İngiltere'de Sağlık Yetkilileri ülkede görülen vaka sayısının dörtte üçünün Hint varyantına bağlı olabileceğini açıkladı." diyen Prof. Dr. Vefik Arıca, sözlerini şöyle sürdürdü; "Ülkedeki günlük Covid-19 vakalarında da artış kaygı verici duruma gelmiş durumda. İngiltere'de Hint mutasyonuna bağlı son 1 haftada vaka artışı %20, can kaybında %14 ve hastaneye yatış oranları yaklaşık %20 artmış durumda. İngiltere'de bu artış devam ederse 21 Haziranda tam normalleşme planları biraz uzayabilir."

YENİ TAYLAND VARYANTI ENDİŞE YARATTI

"İngiliz Sağlık Yetkilileri ülkede yaklaşık 100 vakada yeni bir Tayland varyantına rastladığını geçtiğimiz günlerde açıkladı. İlk defa Tayland'da görülen bu varyantın İngiltere'ye Mısır'dan seyahat eden kişilerde görüldüğü kaydedildi. Bu durumdan sonra yaklaşık 43 ülkeye seyahat kısıtlaması getirdi ve 43 ülkeyi İngiltere kırmızı listeye aldı."

"Hint varyantıyla ilgili dünyada bir bilinmezliğin sürdüğü ve Hindistan başta olmak üzere bu dönemde salgınla mücadele edebilmenin tek yolu etkin ve hızlı aşılamadır."