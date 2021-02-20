Dünya İlk kez insana bulaşan türü tespit edildi

İlk kez insana bulaşan türü tespit edildi

Dünya

İlk kez insana bulaşan türü tespit edildi

Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, ülkede "A (H5N8)" kuş gribinin ilk kez insana bulaştığını tespit ettiklerini bildirdi.

20 Şubat 2021, Cumartesi 19:23 Son Güncelleme:
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Rusya İnsan Sağlığı ve Tüketici Haklarını Koruma Servisi (Rospotrebnadzor) Başkanı Anna Popova, başkent Moskova’da düzenlediği brifingde, kuş gribiyle ilgili açıklamalarda bulundu. Rusya’da "A (H5N8)" kuş gribine insanda ilk kez rastlandığını belirten Popova, "Kuş gribinin, ülkenin güneyindeki bir tavuk çiftliğinin 7 çalışanında Vektör Araştırma Merkezinin bilim insanlarınca tespit edildi. Bu çiftlikte, Aralık 2020’de kuş gribi salgını yaşandı. Bu, dünyada ilk kez tespit edilen vakadır." ifadelerini kullandı.

KENDİLERİNİ İYİ HİSSEDİYORLAR

Kuş gribine yakalananların kendisini iyi hissettiğini aktaran Popova, söz konusu virüsün insandan insana geçmediğinin altını çizdi. Popova, bu konuda Dünya Sağlık Örgütünü (DSÖ) bilgilendirdiklerini kaydetti. Vektör Araştırma Merkezi Genel Müdürü Rinat Maksyutov da insanda kuş gribini tespit eden test sistemini ve virüse karşı aşı geliştirebileceklerini duyurdu.

AA

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