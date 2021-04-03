Yakın zamanda araştırmacılar, vücutlarının alt kısmı felç olan insanların, hiçbir kablo kullanmaya ihtiyaç duymadan bir bilgisayarı kontrol edebilmesine imkan tanıyan bir kablosuz beyin bilgisayar arayüzü geliştirmeyi başardı. Deneylerde, BrainGate klinik katılımcılarının beyin motor korteksine normalde kablolu bir sistem sayesinde erişim sağlanıyordu. Ancak yeni deneyde, bağlantı noktasına küçük bir vericinin yerleştirildiği aktarıldı. Bu verici sayesinde ise katılımcılar kabloya ihtiyaç duymadan da bağlantı kurabildi. İşlem hızının, kablolu sistemlere yakın hıza ve doğruluğa ulaşabildiği belirtildi.

Çalışmada yer alan biri 35 biri de 63 yaşındaki iki katılımcı, omurilik yaralanmaları nedeniyle felç olmuştu. Bu iki katılımcı, geliştirilen kablosuz sistemi kesinti yaşamadan 24 saat boyunca bir laboratuvar ortamı yerine kendi evlerinde dahi kullanmayı başardı

Çalışma hakkında açıklama yapan Brown Üniversitesi'nden Dr. John Simeral, kablosuz sistemin işlevsel olarak beyin-bilgisayar arayüzü performansında yıllardır altın standart olan kablolu sistemlere eşdeğer olduğunu gösterdiklerini belirtti. BrainGate'in Baş Sistem Mühendisi olan Simeral, sistemde kablolu ekipmanda kullandıkları aynı kod çözme algoritmalarını kullanabileceklerini söyleyerek bu sistemle kabloluların arasındaki tek farkın "insanların artık ekipmanlarına fiziksel olarak bağlanmasına gerek olmadığı" olduğunu ekledi.



