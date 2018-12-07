İlk kez uyuşturucu deneyen liselinin korkunç sonu!

İstanbul Bakırköy'de lise öğrencisi Serhat S. ailesiyle akşam yemek yedi. Ardından ailesinin yanından ayrılan genç, arkadaşlarıyla buluştu. Bu sırada bir arkadaşının kullandığı uyuşturucu maddeyi merak eden Serhat S., ilk defa uyuşturucu denedi. Kullandığı uyuşturucu sonrasında kendini iyi hissetmeyen Serhat S., arkadaşlarının yanından ayrılarak Ataköy’deki evine geldi.

AYAĞINDA AYAKKABI VE ÇORAP YOKTU

Bina girişinde çocuklarının ayağında ayakkabı ve çorap olmadığını gören anne ve baba, çocuğa neden bu durumda olduğunu sordu. Serhat S., annesine uyuşturucu kullandığını ve kendini iyi hissetmediğini söyledi. Anne ve baba çocuklarını alarak 10. katta bulunan evlerine çıkardı ve konuşmaya başladı.

Lise öğrencisinin apartmandaki son görüntüleri:

KEDİSİNİN NASIL DÜŞTÜĞÜNÜ GÖSTERİRKEN...

Bu sırada kullandığı uyuşturucu maddenin etkisinde bulunan lise öğrencisi, anne ve babasına kedisinin düştüğünü ve nasıl düştüğünü göstermek istediğini söyledi. Bu sırada cama gelen Serhat S., dengesini kaybederek aşağıya düştü ve hayatını kaybetti.

KORSAN TAKSİ ŞOFÖRÜNDEN ALMIŞ

Talihsiz çocuğun ölümünden sonra polis ekipleri inceleme başlatarak Serhat S.’nin, birlikte yemek yiyip uyuşturucu içtiği arkadaşlarını sorguya aldı. Bu sırada uyuşturucu kullanan arkadaşı, bunu bir korsan taksi şoföründen aldığını söyledi. Bunun üzerine yakalanarak gözaltına alınan korsan taksi şoförü, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İHA