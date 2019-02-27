Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından bu yıl ilk kez uygulanacak Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı başvuruları başlıyor. Sınav ile adaylık dahil en az iki yıl öğretmenlik yapanlar müdür ve müdür yardımcısı olarak görevlendirilecek. Peki “2019 MEB EKSY ne zaman yapılacak?” “MEB EKYS başvurusu nasıl yapılır?” İşte detaylar…

2019 Millî Eğitim Bakanlığı Eğitim Kurumlarına Yönetici Seçme Sınavı (2019-MEB-EKYS), 21 Nisan 2019 tarihinde uygulanacak. Adaylar başvurularını, 28 Şubat-11 Mart 2019 tarihleri arasında yapabilecek. Sınava başvurular, elektronik ortamda ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla ÖSYM’nin https://ais.osym.gov.tr adresinden alınacak.

YARIN BAŞLIYOR

Adaylar, başvurularını, 28 Şubat-11 Mart 2019 tarihleri arasında bir başvuru merkezinden veya https://ais.osym.gov.tr internet adresinden yapacaklar ve sınav ücretini yatırarak başvurularını tamamlayacaklar. Geç başvuru günü, 21 Mart 2019 tarihidir.

MEB EKYS BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Sınava girecek adaylar 28 Şubat-12 Mart 2019 tarihleri arasında, ÖSYM adına aşağıdaki bankalara 180,00 TL sınav ücreti yatıracaklardır. Geç başvuru gününde başvuru yapan adaylar, sınav ücretini aynı gün 270,00 TL olarak yatıracaklardır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti, aynı gün saat 23.59’a kadar ÖSYM’nin internet sayfasında e-işlemlerde yer alan "ödemeler" alanından kredi kartı/banka kartı ile yatırılacaktır. Geç başvuru gününde yapılan başvurularda sınav ücreti bankalardan yatırılamaz.

10’DAN SONRA SALONA ALINMAYACAK

Adayların sınav günü saat 10.00’a kadar sınav binalarına alınma işlemleri tamamlanacaktır. Adaylar saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklardır. Engel/sağlık sorunu olan adaylar, bir üniversite veya devlet hastanesinden alacakları sağlık kurulu raporları ile belgelendirmek kaydıyla engel/sağlık durumlarına uygun olarak “Engelli Salonu”nda sınava alınacaklardır.

Sınav, saat 10.15’te başlayacak ve cevaplama süresi 150 dakika (2,5 saat) olacak. Adaylar, saat 10.00’dan sonra sınav binalarına alınmayacaklar. Sınavın ilanı, MEB tarafından başvurular başlamadan önce yapılacak. Sınava başvuracak adayların Millî Eğitim Bakanlığında öğretmen olması gerekiyor. Bu şartı taşımayan adayların başvurusu sistem tarafından engellenecek.

EKYS’DE SINAVDA NELER SORULACAK?

Sınavda adaylara çoktan seçmeli 80 sorudan oluşan, bir test uygulanacak. Yazılı sınav konuları ve ağırlıkları ise şöyle,

a) Genel yetenek ve genel kültür yüzde 35,

b) Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi yüzde 10

c) Değerler eğitimi yüzde 5

ç) Eğitim ve öğretimde etik yüzde 5

d) Eğitim bilimleri yüzde 35

e) Mevzuat yüzde 10

EKSY SONUÇLARI NE ZAMAN VE NASIL AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, ÖSYM’nin internet sayfasından duyurulacak, adayların adresine ayrıca sınav sonuç belgesi gönderilmeyecektir. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM’nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik Numaraları ve aday şifreleri ile öğrenebileceklerdir.











