İlk konutta tapu harcı ve KDV desteği önerisi

İstanbul Ticaret Odası (İTO), konut sahipliğini artırarak kira artışlarını dengelemek için 2 öneri sundu. İTO Başkanı Şekib Avdagiç, “150 metrekareye kadar, ilk kez konut alacaklardan tapu harcı olan yüzde 2’yi devlet, 6 ay ya da 1 yıl süreyle almayabilir. Yine 150 metrekare ile sınırlı olmak üzere yüzde 18 KDV’ye tabi ilk konutta vergi yüzde 1’e düşürülebilir” dedi.

HAREKET SAĞLAR

Avdagiç, devletin alacağı tedbirler konusunda yeni konut sahiplik oranının artacağını vurgulayarak, “Alınacak tedbirlerle kiraya talep azalacağı için kira artışları da yavaşlayacaktır. Satışların artmasıyla yarım kalan projeler tamamlanacak ve piyasada hareketlilik olacaktır. Bu arada duran projelerin çalışmasıyla birlikte istihdam artacak, stoklar bitecek ve yeni projeler başlayacak” değerlendirmesini yaptı. Avdagiç, önerilerin, bireylere ait döviz mevduat hesaplarının TL’ye dönüşmesine de katkı sağlayacağına inandıklarını belirtti.