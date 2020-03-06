Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) başkenti Washington'da ilk "korona virüs mağazası" açıldı. Mağazada maskeler, cerrahi eldivenler ve dezenfektanlar başta olmak üzere yeni tip korona virüse (Covid-19) karşı çeşitli önlem malzemeleri satılıyor.

Krizi fırsata çevirdi

Dünya genelinde Covid-19 bulaşan insan sayısı 100 bine yaklaşırken mağazanın sahibi Adilisha Patrom, krizi fırsata çevirdi. Korona virüs mağazasında Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezi tarafından hazırlanmış bilgi broşürlerinin yanı sıra farklı modellerde maskeler ve farklı boyutlarda el temizleme jelleri de bulunuyor.

Kitlerin fiyatı 20-30 dolar arasında değişiyor

Patrom, maskelerini modeline göre 5-20 dolarlık bir fiyat aralığında satıyor. Bunun yanında maske, eldiven ve dezenfektan malzemelerden oluşan kitlerin fiyatıysa 20 - 30 dolar arasında değişiyor.

Korona virüs salgınıyla birlikte adından sıkça söz ettiren N95 maskeleri mağazada Amazon'daki fiyatının iki katına satılıyor. Ancak Patrom amacının para kazanmak olmadığını, mağazayı içinde bulunduğu topluluk için bir hizmet olarak gördüğünü söylüyor. Patrom ayrıca korona virüse karşı en kırılgan gruplara, örneğin yaşlı insanlara iskonto yapabileceğini belirtiyor.

"Birçok insan ilk yerel vakayı bekliyor"

Patrom'un mağazası şimdiye kadar beklediği ilgiyi göremedi ve hafta başında açtığı mağazada yalnızca 3 ürününü satabildi. Patrom, "İnsanlar henüz korkmaya başlamadı. Birçok insan ilk yerel vakayı bekliyor" şeklinde konuşuyor.

Başkentte ilk Covid-19 vakasının bildirilmesinin ardından neler olacağını soran muhabire, kapının önünde uzun bir sıra olacağı yanıtını veriyor.

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