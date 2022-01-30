Advertorial İlk mesaj ''Tüm sektörü kucaklayacağız''

İlk mesaj ''Tüm sektörü kucaklayacağız''

İlk mesaj ''Tüm sektörü kucaklayacağız''

Yaklaşık iki ay önce mobilya sektörüne öncülük etmek için sektörün önde gelen markaları tarafından kurulan Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), ilk genel kurulunu gerçekleştirerek başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirledi.

30 Ocak 2022, Pazar 22:15 Son Güncelleme:
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29 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen ve kurucu üyelerinin tamamımın katıldığı genel kurul toplantısında önce Divan Heyeti seçildi. Ardından kurucu üyelerden Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan dernek kuruluşundan bu yana yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Dernek tüzüğünün kurucu üyelerin onayına sunulmasının ardından derneğin ilk başkanı olarak Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin seçildi. 

Yapılan seçim neticesinde dernek Yönetim Kurulu aşağıdaki isimler olarak belirlendi:

YK Başkanı         Alpaslan Baki ERTEKİN   

YK Başkan Yrd.     Nuri ÖZTAŞKIN           

YK Başkan Yrd.     Davut DOĞAN            

YK Üyesi           Muharrem ÇİLEK         

YK Üyesi           Mehmet YAYLA          

YK Üyesi           Ömer ÇETMEN           

YK Üyesi           Metin GÜLTEPE          

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