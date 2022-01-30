İlk mesaj ''Tüm sektörü kucaklayacağız''

29 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen ve kurucu üyelerinin tamamımın katıldığı genel kurul toplantısında önce Divan Heyeti seçildi. Ardından kurucu üyelerden Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan dernek kuruluşundan bu yana yaptıkları çalışmalardan bahsetti.

Dernek tüzüğünün kurucu üyelerin onayına sunulmasının ardından derneğin ilk başkanı olarak Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin seçildi.

Yapılan seçim neticesinde dernek Yönetim Kurulu aşağıdaki isimler olarak belirlendi:

YK Başkanı Alpaslan Baki ERTEKİN

YK Başkan Yrd. Nuri ÖZTAŞKIN

YK Başkan Yrd. Davut DOĞAN

YK Üyesi Muharrem ÇİLEK

YK Üyesi Mehmet YAYLA

YK Üyesi Ömer ÇETMEN

YK Üyesi Metin GÜLTEPE