İlk mesaj ''Tüm sektörü kucaklayacağız''
Yaklaşık iki ay önce mobilya sektörüne öncülük etmek için sektörün önde gelen markaları tarafından kurulan Türkiye Mobilya ve Yatak Sanayicileri Derneği (MOYSAD), ilk genel kurulunu gerçekleştirerek başkan ve yönetim kurulu üyelerini belirledi.
30 Ocak 2022, Pazar 22:15 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
29 Ocak Cumartesi günü gerçekleşen ve kurucu üyelerinin tamamımın katıldığı genel kurul toplantısında önce Divan Heyeti seçildi. Ardından kurucu üyelerden Doğanlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Davut Doğan dernek kuruluşundan bu yana yaptıkları çalışmalardan bahsetti.
Dernek tüzüğünün kurucu üyelerin onayına sunulmasının ardından derneğin ilk başkanı olarak Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin seçildi.
Yapılan seçim neticesinde dernek Yönetim Kurulu aşağıdaki isimler olarak belirlendi:
YK Başkanı Alpaslan Baki ERTEKİN
YK Başkan Yrd. Nuri ÖZTAŞKIN
YK Başkan Yrd. Davut DOĞAN
YK Üyesi Muharrem ÇİLEK
YK Üyesi Mehmet YAYLA
YK Üyesi Ömer ÇETMEN
YK Üyesi Metin GÜLTEPE