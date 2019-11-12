72 yaşında sokak yemekleri yaparak geçimini sağlayan Bangkoklu şef Jay Fai . 4-5 Aralık 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek Perakende Günleri 2019’a konuşmacı olarak geliyor. İmzası olan gözlükleri ile Tayland’ın yerel efsanessi, Jay Fai babasının 70 yıl önce başladığı sokak yemekleri işine devam ediyor. Yengeç omletleri, köri soslu yengeçleriyle ünlü ilk Michelin yıldızlı sokak yemekleri şefi Jay Fai Türkiye’de deneyimlerini anlatacak.

Yemekleri için saatlerce sıra beklemek gerekiyor

Jay Fai’nin Bangkok’ta bulunan efsane restoranının önündeki kuyruk hiç bitmiyor, yemek yiyebilmek için saatlerce sıra beklemek gerekiyor. Kayak gözlükleri, beresi ve kırmızı rujuyla tüm gün tava başında olan Jay Fai bütün yemekleri enerjisi hiç sönmeden tek başına pişiriyor.

1980’den beri neredeyse bir gün bile ateş başından ayrılmayan Jay Fai, Perakende Günleri’nde iki Michelin yıldızlı Sommelier Şef Thon ile birlikte gerçekleştireceği oturumda restoranının, mütevazi bir sokak tezgahından nasıl dünyaca ünlü bir lezzet noktasına dönüştüğünü anlatacak.