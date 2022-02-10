İlk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte Diyanet dini günler takvimi
Ramazan ayı ve ilk oruç için artık kısa süre kaldı. Üç ayların girmesiyle inananlar Ramazan ayı için hazırlıklarını yapmaya başladı. Her yıl Hicri takvim ile Miladi takvim arasındaki fark nedeniyle dini günlerin tarihlerinde değişiklikler meydana geliyor. İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından hazırlanan dini günler takvimi ve 2022 Ramazan ayı başlangıcı…
10 Şubat 2022, Perşembe 17:17 Son Güncelleme:
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On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Şaban ayının ardından başlayacak olan Ramazan’da iftar, sahur ve imsak gibi birçok gelenek yer alıyor. İnananlar sahurun ardından imsak vaktinde başlayan oruçlarını iftar vaktinde dualarla açıyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, Diyanet dini günler takviminin detayları…
2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?
2022 yılı Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacak. Milyonlarca Müslüman 1 Nisan gecesinde sahurunu yaptıktan sonra 2 Nisan Cumartesi akşamı ilk orucunu açacak.
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?
2 Nisan Cumartesi günü başlayan 2022 yılı Ramazan ayında son oruç 1 Mayıs arife gününde tutulacak.
2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanacak.
3 Mayıs 2022 Salı Ramazan Bayramı’nın 2. günü
4 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı’nın 3. günü olarak kutlanacak.
KADİR GECESİ NE ZAMAN?
Her yıl Ramazan ayının 27. Gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.
RAMAZAN AYI VE ORUCUN FAZİLETLERİ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER
- (Ramazan ayı mübarek bir aydır. Allahü teâlâ, size ramazan orucunu farz kıldı. O ayda rahmet kapıları açılır, Cehennem kapıları kapanır, şeytanlar bağlanır. O ayda bir gece vardır ki, bin aydan daha kıymetlidir. O gecenin [Kadir gecesinin] hayrından mahrum kalan, her hayırdan mahrum kalmış sayılır.) [Nesai]
- (Ramazan ayında oruç tutmayı farz bilip, sevabını da Allahü teâlâdan bekleyerek oruç tutanın günahları affolur.) [Buhari]
- (Ramazan ayı gelince, “Ey hayır ehli, hayra koş! Şer ehli, sen de kötülüklerden el çek” denir.) [Nesai]
- (Ramazan bereket ayıdır. Allahü teâlâ bu ayda, günahları bağışlar, duaları kabul eder. Bu ayın hakkını gözetin! Ancak Cehenneme gidecek olan, bu ayda rahmetten mahrum kalır.) [Taberani]
- (Ramazan-ı şerif ayı geldiği zaman, Allahü teâlâ meleklere, müminlere istigfar etmelerini emreder.) [Deylemi]
- (Farz namaz, sonraki namaza kadar; Cuma, sonraki Cumaya kadar; ramazan ayı, sonraki ramazana kadar olan günahlara kefaret olur.) [Taberani]
- (Peş peşe üç gün oruç tutabilenin, Ramazan orucunu tutması gerekir.) [Ebu Nuaym]
- (Ramazan orucu farz, teravih sünnettir. Bu ayda oruç tutup, gecelerini de ibadetle geçirenin günahları affolur.) [Nesai]
- (Bu aya ramazan denmesinin sebebi, günahları yakıp erittiği içindir.) [İ. Mansur]
- (Ramazan ayında ailenizin nafakasını geniş tutunuz! Bu ayda yapılan harcama, Allah yolunda yapılan harcama gibi sevaptır.) [İbni Ebiddünya]
- (Ramazan ayının başı rahmet, ortası mağfiret, sonuysa Cehennemden kurtuluştur.) [İ. Ebiddünya]
- (İslam, kelime-i şehadet getirmek, namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve haccetmektir.) [Müslim]
- (Cennetteki güzel köşkler, sözü hoş, selamı çok, yemek yediren, oruca devam eden ve gece namazı kılan kimselere verilir.) [İbni Nasr]
- (Oruç tutan müminin susması tesbih, uykusu ibadet, duası müstecap ve amelinin sevabı da çoktur.) [Deylemi]
- (Bilhassa oruçlu iken çirkin, kötü söz söylemeyin! Biri size sataşırsa, ona “Ben oruçluyum” deyin!) [Buhari]
- (Gerçek oruç, sadece yiyip içmeyi değil, boş ve hayasızca sözleri de terk ederek tutulan oruçtur.) [Hakim]
- (Allahü teâlânın, gözlerin görmediği, kulakların işitmediği ve hiç kimsenin hayaline bile gelmeyen nimet dolu sofrasına, ancak oruçlular oturur.) [Taberani]
- (Allah yolunda bir gün oruç tutanı, Allahü teâlâ yetmiş yıllık mesafe kadar cehennemden uzaklaştırır.) [Buhari]
- (Temizlik imanın yarısı, oruç da sabrın yarısıdır.) [Müslim]
- (Oruçlu iken ölene, kıyamete kadar oruç tutmuş gibi sevap yazılır.) [Deylemi]
- (Oruçlu iken ölen Cennete girer.) [Bezzar]
- (Oruç tutan, namaz kılan kimse, mükafatını kıyamette aklı kadar alır.) [Hatib]
- (Oruç şehveti keser.) [İ. Ahmed]
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