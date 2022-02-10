On bir ayın sultanı Ramazan ayı için geri sayım başladı. Şaban ayının ardından başlayacak olan Ramazan’da iftar, sahur ve imsak gibi birçok gelenek yer alıyor. İnananlar sahurun ardından imsak vaktinde başlayan oruçlarını iftar vaktinde dualarla açıyor. Peki, ilk oruç ne zaman tutulacak? 2022 Ramazan ayı ne zaman başlıyor? İşte, Diyanet dini günler takviminin detayları…

2022 RAMAZAN AYI NE ZAMAN BAŞLIYOR?

2022 yılı Ramazan ayı 2 Nisan tarihinde başlayacak. Milyonlarca Müslüman 1 Nisan gecesinde sahurunu yaptıktan sonra 2 Nisan Cumartesi akşamı ilk orucunu açacak.

RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN?

2 Nisan Cumartesi günü başlayan 2022 yılı Ramazan ayında son oruç 1 Mayıs arife gününde tutulacak.

2 Mayıs 2022 Pazartesi günü Ramazan Bayramı’nın 1. günü kutlanacak.

3 Mayıs 2022 Salı Ramazan Bayramı’nın 2. günü

4 Mayıs Çarşamba Ramazan Bayramı’nın 3. günü olarak kutlanacak.

KADİR GECESİ NE ZAMAN?

Her yıl Ramazan ayının 27. Gecesi idrak edilen Kadir Gecesi bu yıl 27 Nisan 2022 Çarşamba gününe denk geliyor.

RAMAZAN AYI VE ORUCUN FAZİLETLERİ İLE İLGİLİ HADİS-İ ŞERİFLER