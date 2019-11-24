İlk sipariş bebek yolda

11 hastalık

Tıp dünyasında hastalık risklerinden arındırılmış bebek teknolojisinde büyük bir aşama kaydedildi. ABD New Jersey’deki Genomic Prediction (Genom Tahmini) kliniğinde tedavi gören bir kadın, ‘ısmarlama’ bebeğe hamile. Bebekteki 11 hastalık riski büyük oranda yok edildi.

Nasıl yapıldı?

Yani bebek, ailesinden genetik olarak miras kalma ihtimali yüksek olan kalp, kanser, diyabet gibi ciddi hastalık risklerinden kurtuldu. Peki, nasıl yapıldı? Uzmanlar, tüp bebek yöntemiyle elde edilen embriyoların genetiklerini tek tek temizledi. En sağlıklı embriyo seçilerek annenin rahmine nakledildi.

Ayrıcalık riski

Sipariş bebek, ‘süper insan’ tartışmalarını gündeme getirdi. Bu teknoloji etik bulunmuyor. Çünkü ailelerin ısmarlama özelliklere göre seçim yapma imkanına kavuşmasının toplumsal olarak ayrıcalıklı sınıflar yaratmasından endişe ediliyor.

Riskler düştü

Ayrıca bebeğin hayatı tehlikeye girebilir ve başka hastalıklara karşı zayıf düşebilir. Ancak geçen yıl Çin’de genetiği onarılarak HIV virüsüne dirençli ikizler dünyaya getirildi. İskoç bilim insanlarının yayınladığı bir raporda genetik düzenlemede risklerin düştüğü açıklandı.

Sipariş tercihleri

ABD’de kadın ve erkeklere, seçme şansları olsaydı bebeklerinin fiziksel ve karakteristik özelliklerini nasıl tercih edecekleri soruldu. İşte yanıtlar:

Kadınlar bağımsız çocuk istiyor

● Karakter özellikleri: Zeki, yaratıcı, iyi kalpli, karizmatik ve bağımsız.

● Fiziksel özellikler: Esmer, mavi gözlü, ortalama kiloda ve kız çocuğu.

● Kadınlar için fiziksel özelliklerde öncelik, bebeğin sağlıklı olmasında. Onu, kilosu, cazibesi, boyu ve göz rengi izliyor.

Erkekler cesur çocuk istiyor

● Karakter özellikleri: Zeki, yaratıcı, iyi kalpli, cesur ve karizmarik

● Fiziksel özellikler: Sarışın, mavi gözlü, ortalamadan yüksek kiloda, erkek çocuğu.

● Erkekler için de fiziksel özelliklerde öncelik, bebeğin sağlıklı olmasında. Onu, kilosu, cazibesi, atletik olarak güçlü olması ve boyu izliyor.