İlk sonuç çıktı! Kaç kişi aşıya rağmen koronavirüse yakalandı?

15 milyon aşılamada sadece 2 bin 500 kişi koronavirüse yakalandı. Bu kişilerden hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı çok az. 65 yaş üstündeki yoğun bakım ihtiyacı yüzde 10’ların altına düştü.

Koronavirüs S salgını sonrası Sağlık Bakanlığı’nın, ülkeye ilk ulaşan ve 14 Ocak’ta vatandaşa uygulanmaya başlanan Sinovac aşısıyla ilgili ilk çalışması tamamlandı.

Aşılama başladığı günden itibaren Sağlık Bakanlığı’nın ciddi bir takip süreci başlattığını söyleyen Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Kultufan Turan Hürriyet’e şu bilgileri verdi:

“Aşılama henüz 15 milyonken yapılan araştırmada, ilk ve ikinci dozlar yapıldıktan sonra hastalığa yakalanan kişilerin durumlarına bakıldı. Bu kişiler arasında birinci doz aşıyı olup, kendisini yeterince koruyamadığı için COVID-19’a yakalananlar, yine ikinci doz aşıyı olup kendini koruyamayanlar ya da aşı olup üzerinden 14 gün geçtiği halde hastalığı kapanlar bulunuyor.

ANLAMLI BİR BAŞARI

Aşı olup da virüs kapanların sayısı yaklaşık 2 bin 500 kişi. Bu kişilerden de hastaneye başvuru ya da yoğun bakım ihtiyacı neredeyse yok denecek kadar az. 65 yaş ve üzeri grupta aşılama başlamadan önce, hastalığın pik döneminde yoğun bakım ihtiyacı yüzde 18’lerdeyken, aşılama sonrası bu rakam yüzde 10’ların altına indi. Sağlık çalışanlarında da durum benzer. Sağlık çalışanları ve 65 yaş üzerinde aşılama tamamlandığı için sonuçları çok net görebiliyoruz. Yani aşı ile çok anlamlı bir başarı elde edildiğini söyleyebilirim. Bu nedenle aşılama çok hızlı ve etkili biçimde devam etmeli.

KORONAVİRÜSTE EN ÖNEMLİ GRUP 20-65 YAŞ

Aşı sonrası kaybedilen hastalara baktığımızda, bu yaş grubunun genellikle 80-90 yaş aralığında ve kanser gibi ciddi hastalıkları olan az sayıda vatandaşımız olduğunu görüyoruz. Bu nedenle aşı sonrası vefatların kesinlikle aşıdan bağımsız olarak tamamen farklı hastalıklar nedeniyle meydana geldiğini söyleyebiliriz. Bizim için artık en önemli grup 20-65 yaş arası kişiler. Çünkü hastaneye yatışlarda bu yaş grubunda artış var. Bulaşın önünü bir an önce almalıyız.”

AŞI SIRASI 55 YAŞ ÜSTÜNE GELDİ

AŞI sırası 55 yaş üstüne geldi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Twitter hesabından, “Bugün itibariyle aşılama programında yeni bir safhaya geçiyoruz. Aşılamada sıra 55 yaşından büyüklere geldi. Sırası gelen vatandaşlarımızı aşı olmaya davet ediyorum. Aşı programımız tedarik koşullarına bağlı olarak kararlılıkla sürecek” dedi.

GÜNLÜK AŞILAMA 150 BİNLERDEN 30 BİNE DÜŞTÜ

AİLE Hekimleri Dernekleri Federasyonu (AHEF) İkinci Başkanı Yusuf Eryazğan, ramazan ayı ile birlikte günlük aşılama oranının 150 binlerden 30 binlere düştüğünü belirterek, “Bir aile hekimi günlük 30-35 kişiyi aşılarken, ramazan ayında günlük aşılamalar ortalama 10’a düştü. Çok daha az aşılama yapan aile hekimlerimiz var” dedi. Eryazğan şunları söyledi:

“Aşılama sayıları bu kadar düşerken, bir aile hekiminin COVID-19 izlem sayısı günlük 4-5 kişiden 90’lara çıktı. Müthiş bir tırmanış var. Bu da tablonun ne kadar vahim olduğunu gösteriyor. İş yükümüz çok arttı. Ya 28 gün tam kapanma ya da aşılama için hızlı bir formül gerekiyor. Hazır okullar kapalıyken buralar aşı merkezi haline getirilmeli. 20-25 günde, okullarda, arabada, vatandaşı her bulduğumuz yerde aşılamalıyız.”

İFTAR SONRASI OLUN

AŞILAMADA halen sadece randevu alıp da gitmeyenler son sıraya geriliyor. Onun dışında randevu almayanlar henüz sırası geçmediyse (örneğin 65 yaş için aşılama kapandı) ramazan ayı sonrasında da aşı randevusu alabilecek. Ancak uzmanlar, bu süreçte de aşılama hızının yavaşlamaması için vatandaşa “İftar sonrasında da aşı olun” çağrısı yapıyor.



