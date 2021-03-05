Türkiye İlk sonuçlar belli oldu! İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı

İlk sonuçlar belli oldu! İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı

Türkiye

İlk sonuçlar belli oldu! İçişleri Bakanlığı rakamları açıkladı

İçişleri Bakanlığı: Dinamik denetim modelinin, ilk uygulama sonuçları belli oldu. 260 bin personel ve 48 bin 67 ekip ve gerçekleştirilen denetimlerde; 256 bin 295 işletme, iş yeri, 42 bin 758 toplu ulaşım aracı denetlendi. Denetimlerde 1561 işletme, iş yerinin salgınla mücadele tedbirlerine aykırı davrandığı tespit edildi. Denetimlerde 1816 işletme, iş yeri tedbirlere uyması konusunda uyarıldı.

05 Mart 2021, Cuma 21:34 Son Güncelleme:
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