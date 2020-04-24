İlk teravih namazına salgın etkisi
Ramazan ayının başlaması ile birlikte Mekke’de bulunan Mescid-i Haram'da, Medine’de bulunan Mescid-i Nebevi'de ve Filistin’in işgali altındaki Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da ilk teravih namazı salgının etkisi ile tedbirler alınarak kılındı.
24 Nisan 2020, Cuma 11:20 Son Güncelleme:
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Corona virüsü salgını ile mücadele devam ederken Ramazan’ın ilk teravih namazına az sayıda kişi katılabildi. Kabe'nin de yer aldığı Mescid-i Haram ile Medine'deki Mescid-i Nebevi'de Ramazan ayının ilk teravih namazı, corona virüs salgını nedeniyle az sayıda kişinin katılımıyla kılındı.
Mescid-i Haram ile Mescid-i Nebevi'de kılınan ilk teravi namazına, salgınla mücadele kapsamında alınan tedbirler sebebiyle Harameyn işlerinde görev alan memurlar, dezenfekte çalışmalarını gerçekleştiren kişiler ve diğer görevliler katıldı. Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa'da İslami Vakıflar Dairesindeki çalışanlar salgına karşı sosyal mesafe kurallarına uyarak Ramazan'ın ilk teravih namazını kıldı. Mescid-i Aksa’nın diğer alanları ise tamamen boş kaldı.
Mescid-i Aksa Müdürü Şeyh Ömer el-Kisvani yaptığı açıklamada, 22 Mart'ta korona virüs nedeniyle Mescid-i Aksa'nın kapatıldığını ancak ezan ve namazlara Mescid-i Aksa'daki çalışanlar tarafından devam edildiğini söyledi. Ramazan ayında da Mescid-i Aksa'daki çalışanlar tarafından teravih namazlarının kılınacağını belirten Kisvani, Filistinlileri evlerinde namaz kılmaya çağırarak, "Camiler kapalı ama Allah'ın kapıları kapatılmadı. Evlerde namazınızı kılın ve bu salgından kurtulmak için dua edin" dedi.