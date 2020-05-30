İlk üç ayda güçlü büyüme

Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilere göre; ekonomi koronavirüsün etkilerinin sınırlı hissedildiği ilk üç ayda (ocak-şubat-mart) yüzde 4.5 büyüdü. Koronavirüs etkileri ve tedbirleri ilk olarak 11 Mart’tan sonra görülmeye başlanmıştı. Sınırların kapatılması ve uçuşların durdurulması gibi önlemlerle ticaret, havacılık, turizm gibi sektörler ciddi kayba uğradı. Bunun etkisinin ikinci üç aylık büyüme rakamlarına yansıması bekleniyor.

İç tüketim destekledi

Türkiye ekonomisi, 2018’deki kur saldırısının ardından üst üste üç çeyrekte daralmıştı. 2019 üçüncü çeyrekte büyüme pozitife dönmüş dördüncü çeyrekte ise büyüme yüzde 6 ile hızlanmıştı. Dünyanın en büyük ekonomik krizine rağmen 2020’nin pozitif büyümeyle tamamlaması öngörülüyor. İlk 3 aydaki büyümede kamu harcamalarındaki ve özel tüketimdeki artış etkili oldu. Yatırım ve ihracattaki azalma (dış ticaret) büyümeyi sınırladı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Türkiye pozitif ayrıştı

Avrupa Birliği’nin yüzde 3.5, ABD’nin yüzde 4.8 daraldığı bir ortamda yüzde 4.5, güçlü bir büyümeye işaret ediyor. Sosyal medya hesabı Twitter üzerinden büyüme rakamlarını değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Türkiye ekonomisi dünya örneklerine kıyasla pozitif ayrışarak yılın ilk çeyreğini yüzde 4.5 büyümeyle tamamlıyor. Salgının etkilerini hissedeceğimiz ikinci çeyrekte daha temkinli ilerleyecek, sonraki dönemlerde bir güçlü toparlanmaya şahit olacağız inşallah” ifadelerini kullandı.

Zor zamanda üretim

İstanbul Ticaret Odası (İTO) Başkanı Şekib Avdagiç, “1 Haziran’dan itibaren ertelenen işlerin de devreye girmesiyle birlikte büyüme hızımızın çok daha artmasını bekliyoruz. Yüzde 4.5’lik büyüme, aynı zamanda reel sektörün üretimden kopmadığını, işleri bırakmadığını, zor şartlara rağmen üretimde eksiklik oluşturmadığını gösteriyor” diye konuştu.