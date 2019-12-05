İlk uçan otomobil ‘PAL-V’nin teslim tarihi belli oldu

İlk teslimat 2021'de

Dünyanın seri üretimine başlanan ilk uçan otomobili ABD Miami’de tanıtıldı. ‘PAL-V’ adlı otomobil saatte karada 160, havada 320 kilometre hızla gidebiliyor. Fiyatı 599 bin dolar (3.4 milyon lira) olan otomobilin ilk teslimatı 2021’de yapılacak. Şimdiden 70 kişi otomobilden ön sipariş verdi.

Otomobil uçarken kullanılan pervaneler, karada giderken katlanarak aracın üzerinde toplanıyor. Böylece diğer araçlar için bir tehlike teşkil etmiyor.

2 kişilik otomobil

3 bin 800 metreye kadar yükselebilen otomobil, benzinle çalışıyor. 230 beygir gücünde 4 silindirli motora sahip otomobil, 2 kişilik. 680 kiloluk otomobil, kalkış için 165, iniş için sadece 30 metrelik piste ihtiyaç duyuyor.