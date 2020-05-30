Türkiye İlk uçuşun tarihi belli oldu

İlk uçuşun tarihi belli oldu

Türkiye

İlk uçuşun tarihi belli oldu

Corona virüs tedbirleri kapsamında bir süreliğine askıya alınan uçuşların tekrar başlayacağı tarih belli oldu.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 12:07 Son Güncelleme:
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Corona virüs nedeniyle uçuşlarını askıya alan Türk Hava Yolları (THY) seyahat kısıtlamasının kaldırılmasının ardından ilk uçuşunu 1 Haziran Pazartesi günü saat 10.00’da İstanbul’dan Ankara’ya yapacak.

Konuyla ilgili olarak resmi twitter adresinden bir açıklama yapan Türk Hava Yolları (THY) Basın Müşaviri Yahya Üstün, "Bu kadar hasret yeter! 1 Haziran itibariyle yeniden ait olduğumuz yerde gökyüzünde olacağız" dedi. İstanbul Havalimanı’ndan Ankara’ya yapılacak ilk uçuşun da detayı belli oldu. THY kaynaklarından edinilen bilgiye göre ilk uçuşa Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nun da katılacağı öğrenildi. İlk uçuşunu yapacak uçak saat 10.00’da İstanbul Havalimanı’ndan kalkış yapması planlanıyor.


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