İlkbahara özel cilt bakımı
İlkbahara yeni ürünler ve yeni serilerle girin. İşte, cilt bakımı koleksiyonu!
Tek kullanımlık peelingler, vücut ve saçlar için jeller ve yağlar, harika pratik maskeler! Kale bitkisi özü ve guarana’nın da içerik olarak eklendiği Sephora Collection cilt bakım koleksiyonu...
Body Scrub – Tek Kullanımlık Vücut Peelingi
Kullanıma hazır mini vücut peelingleri cildin ihtiyacına ve keyifli anlarına kolayca uyum sağlıyor...
Fiyat: 18 TL
Peppermint hair cleansing scrub – Saç Peelingi
Saç derisindeki ve saçlardaki pullanmalara veda ediyoruz! Bu deniz tuzu ve nane içeriğine sahip peeling temizler, arındırır ve yeniden dengeler!
Fiyat: 28 TL
Instant coconut hair mask – Hindistan Cevizi Özlü Saç Maskesi
Eğlenceli ve pratik ambalajındaki bu maske, kış boyu nemsiz kalan, kurutma makinesi ve düzleştiricilerin yıprattığı saçları 1 dakika içinde onarılmasına ve beslenmesine yardımcı oluyor.
Fiyat: 18 TL
Body butter – Vücut Nemlendirici Krem
Besleme ve sıkılaştırmaya yardımcı, yumuşak formüle ve vücudu sarmalayan bir dokuya sahip.
Fiyat: 29.90 TL
Creamy scrub – Yüz Peelingi
Cildi donuklaştıran ve matlaştıran etkiler ile savaşmak için, işte bulduğumuz çözümler: biri arındırıcı kömür, diğeri ışıltı veren greyfurt olmak üzere destekleyici içeriklerle güçlendirilmiş bupeelingler yardımınıza koşuyor!
Fiyat: 24 TL
Rubber Mask Goji – Goji Özlü Kauçuk Maske
Kömür, kivi ve hindistan cevizinden sonra kataloğa girme sırası gojide!
Suyla temas ettiğinde kauçuk bir macuna dönüşen, pudra formunda ve ‘Kendin Uygula’ mantığındaki bu maske, cildinizin beslenmesine ve daha canlı görünmesine yardımcı oluyor. İçeriğindeki goji cildinizin yeniden enerji ve ışıltı kazanmasına destek oluyor.
Fiyat: 28 TL