İlkbahara özel cilt bakımı

Tek kullanımlık peelingler, vücut ve saçlar için jeller ve yağlar, harika pratik maskeler! Kale bitkisi özü ve guarana’nın da içerik olarak eklendiği Sephora Collection cilt bakım koleksiyonu...

Body Scrub – Tek Kullanımlık Vücut Peelingi

Kullanıma hazır mini vücut peelingleri cildin ihtiyacına ve keyifli anlarına kolayca uyum sağlıyor...

Fiyat: 18 TL

Peppermint hair cleansing scrub – Saç Peelingi

Saç derisindeki ve saçlardaki pullanmalara veda ediyoruz! Bu deniz tuzu ve nane içeriğine sahip peeling temizler, arındırır ve yeniden dengeler!

Fiyat: 28 TL

Instant coconut hair mask – Hindistan Cevizi Özlü Saç Maskesi

Eğlenceli ve pratik ambalajındaki bu maske, kış boyu nemsiz kalan, kurutma makinesi ve düzleştiricilerin yıprattığı saçları 1 dakika içinde onarılmasına ve beslenmesine yardımcı oluyor.

Fiyat: 18 TL

Body butter – Vücut Nemlendirici Krem

Besleme ve sıkılaştırmaya yardımcı, yumuşak formüle ve vücudu sarmalayan bir dokuya sahip.

Fiyat: 29.90 TL

Creamy scrub – Yüz Peelingi

Cildi donuklaştıran ve matlaştıran etkiler ile savaşmak için, işte bulduğumuz çözümler: biri arındırıcı kömür, diğeri ışıltı veren greyfurt olmak üzere destekleyici içeriklerle güçlendirilmiş bupeelingler yardımınıza koşuyor!

Fiyat: 24 TL

Rubber Mask Goji – Goji Özlü Kauçuk Maske

Kömür, kivi ve hindistan cevizinden sonra kataloğa girme sırası gojide!

Suyla temas ettiğinde kauçuk bir macuna dönüşen, pudra formunda ve ‘Kendin Uygula’ mantığındaki bu maske, cildinizin beslenmesine ve daha canlı görünmesine yardımcı oluyor. İçeriğindeki goji cildinizin yeniden enerji ve ışıltı kazanmasına destek oluyor.

Fiyat: 28 TL