BİSİKLET

Bisiklet sürmek hem keyifli bir hobi hem de çevreyi keşfetmenin en eğlenceli yollarından biri. Bisikletinize atlayın ve keşfe çıkın. Bu sayede kısa sürede 200 ila 480 kalori yakabilir, dengenizi ve koordinasyonunuzu geliştirebilirsiniz.

BASKETBOL/VOLEYBOL/TENİS

Yüksek rekabete dayalı sporlar arasında yer alan basketbol, voleybol ve tenis gibi sporları açık havada yapmak için en uygun mevsim kesinlikle ilkbahar! Bu üç spor sayesinde vücudunuzdaki yağları yakacak, bacak ve kol kaslarınızı geliştirecek, kemiklerinizi, omurganızı güçlendireceksiniz.

BİNİCİLİK

Binicilik, günümüzde giderek popülerleşen, son derece faydalı ve eğlenceli bir spor dalı. Bu spor; kalp-damar sağlığınızı korur, kaslarınızı geliştirir, kan dolaşımı ve solunum sisteminizi iyileştirir. Düzenli yapıldığındaysa kişinin duruşu bile düzeltir. Aynı zamanda sizi karşılıksız seven bir dost edinebilirsiniz.

PATEN KAYMAK

Paten kaymak eğlencenin yanında spor olarak da son derece etkili. Uzmanlar, yarım saat paten kayanların, yürüyüş yapanlara oranla dört kat daha fazla kalori yaktığını söylüyor. Özellikle baldır ve kalçalarınız çalışırken, dengede kalabilmek için gövde kaslarınız da size ayak uydurur ve dolayısıyla tüm vücudunuz çalışır.

KÜREK ÇEKME

Üç tarafı denizle çevrili ve yüzlerce göle sahip olan Türkiye kürek çekme sporu için çok elverişli. Bu spor vücut yapısını güçlendiriyor ve kol bölgesindeki sarkmaları önlüyor. Bel ve omuz kaslarını güçlendirip, karın ve sırt kaslarını geliştiriyor. Üstelik basenlerin erimesine yardım ediyor. Bu sporu bir saat yaptığınızda ortalama 500 kalori yakıyorsunuz.

TREKKING

İlkbahar deyince akla ilk olarak doğa, doğa deyince de trekking geliyor. Türkiye’nin sürprizi bol coğrafyası sayısız yürüyüş parkurlarıyla uzun soluklu rotalar sunuyor. Trekking arkadaşlarınızla yapabileceğiniz macera dolu bir spor dalı. İlkbaharın pozitif enerjisini içinize çekin, trekking’le stresten kurtulun.

YÜZME

Yüzme bütün vücudu çalıştıran, direnç yaşamadan yüksek oranda kalori yakmanızı sağlayan harika bir spor. Yakınınızdaki yüzme tesisleri ve otel havuzlarına gidip kışın karamsarlığını üzerinizden atın ve kendinizi yaz ambiyansına hazırlayın.

DAĞCILIK

Dağcılık, heyecanlı, macera dolu ve bir o kadar da yüksek konsantrasyon gerektiren bir doğa sporu. Tırmanma da diğer doğa sporları gibi ciddi oranda kalori yakmanızı sağlıyor. Güç, çeviklik ve dayanıklılık kazandıran bu sporu hem amatörler hem de profesyoneller yapabilir.

RAFTING VE KANO

Rafting, son yıllarda ülkemizde giderek yaygınlaşan bir spor aktivitesi. Kano ise rafting’e oranla daha kontrollü bir spor. Hem de bunun için macera sporlarına yatkınlığınız çok da önemli değil. İyi bir vücut antrenmanı yapıp hem kollarınızı omuzlarınızı hem de sırtınızı ve pazılarınızı çalıştırın.



