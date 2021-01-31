Magazin İlker Aksum: Ev işlerinden sıkıldım

İlker Aksum: Ev işlerinden sıkıldım

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İlker Aksum: Ev işlerinden sıkıldım

Oyuncu İlker Aksum, önceki akşam Etiler'de bir pastane çıkışı görüntülendi. Aksum, “Şeyma'nın yokluğunda yemek, ütü ve temizlik yapmaktan sıkıldım" dedi.

31 Ocak 2021, Pazar 11:02 Son Güncelleme:
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Gazetecilerle ayaküstü sohbet eden İlker Aksum, "Dizi çok güzel gidiyor. Reyting kaygımız var ama seyirci bizi çok sevdi. Reytinglerde hep üst sıralardayız" dedi.

'Ütü ve temizlik yapmaktan sıkıldım'

Sevgilisini İzmir'e tatile gönderdiğini söyleyen oyuncu, "Şeyma'nın yokluğunda yemek, ütü ve temizlik yapmaktan sıkıldım" diyerek, oradan ayrıldı.

İlker Aksum, uzun süredir aşk yaşadığı Şeyma Şener için parfüm alırken görüntülenmişti. 49 yaşındaki oyuncuya, AVM'nin çıkış kapısında, "Yeni yılda Şeyma Hanım'a evlilik teklifi eder misiniz?" sorusu yöneltildi. Aksum, evlilik teklifi sorusunu "Esnaf memnun” diye cevaplayarak, evliliğe sıcak bakmadığını vurguladı.

İlker Aksum, geçtiğimiz kasım ayında da sevgilisi Şeyma Şener’le birlikte Etiler’de objektiflere yansımıştı. Oyuncunun alışveriş turu beş dakika sürmüştü. AVM’ye girmesiyle çıkması bir olan Aksum, soru almayarak gazetecilere iyi çalışmalar dilemişti. (Cadde)

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