Magazin İlker Aksum kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlker Aksum hangi film ve dizilerde oynadı?

İlker Aksum kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlker Aksum hangi film ve dizilerde oynadı?

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İlker Aksum kimdir, kaç yaşında ve nereli? İlker Aksum hangi film ve dizilerde oynadı?

İlker Aksum, oyunculuğa tiyatro sahnelerinde başlasa da kısa süre sonra televizyon ekranlarında görünmeye başladı. Gençlik yıllarında Çarli isimli çocuk dizisinde yer alan İlker Aksum, oyunculuk kariyerindeki büyük patlamayı ise Yabancı Damat filminde canlandırdığı içgüveysi Ruşen rolüyle yaşadı.

18 Temmuz 2021, Pazar 21:57 Son Güncelleme:
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Türk televizyonlarında oynadığı pek çok dizinin yanı sıra sinema filmlerinde oldukça sık görülen İlker Aksum, beyaz perdeye ilk adım attığı film ile 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görülmüştü. Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı mezunu olan İlker Aksum’un televizyona ilk adımı ise Olacak O Kadar programı ise oldu.

İLKER AKSUM KİMDİR, KAÇ YAŞINDA VE NERELİ?

23 Mayıs 1971 tarihinde Isparta'da doğan İlker Aksum, lisans eğitimini Hacettepe Üniversitesi Ankara Devlet Konservatuvarı'ndan aldı.

Oyunculuğa tiyatro ile başlayan İlker Aksum, 1994’te Antalya Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başladı. Hamlet oyununda Ophelia karakterini canlandırarak profesyonel oyunculuğa adım attı.

İlker Aksum, televizyon oyunculuğuna ilke defa 1997 yılında Olacak O Kadar programıyla adım attı. Sonrasında ise dönemin fenomen dizilerinden Çarli’de Afakan rolünü canlandırdı. Daha sonra birçok dizide ufak roller üstlenen İlker Aksum, bir döneme damga vuran Yabancı Damat dizisinin başrolleri arasında yer aldı, Dizideki iç güveysi damat Ruşen rolüyle büyük bir hayran kitlesine ulaştı.

İlker Aksum’un yer aldığı ilk sinema filmi ise 2006 yılında Durul ve Yağmur Taylan kardeşlerin yönettiği Küçük Kıyamet filmi oldu. Aksum filmdeki başarılı performansı ile 28. SİYAD Türk Sineması Ödülleri'nde En İyi Yardımcı Erkek Oyuncu Ödülü'ne layık görüldü.

İlker Aksum, oyunculuğunun yanı sıra, İclal Aydın ile birlikte 7 Ekim 2012 tarihinde yapılan 49’uncu Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali’nin sunuculuğunu yapmıştır.

İLKER AKSUM'UN ROL ALDIĞI TİYATRO OYUNLARI

1994 – Hamlet – Antalya Devlet Tiyatrosu

1998 – Güzel ve Çirkin- Levent Kırca Tiyatrosu

1998 – Sefiller – Levent Kırca Tiyatrosu

2010 – Macbeth : William Shakespeare – Oyun Atölyesi

İLKER AKSUM HANGİ FİLM VE DİZİLERDE OYNADI?

2020 – Ramo (Hasan) (TV Dizisi)

2019 – 7. Koğuştaki Mucize (Sinema Filmi)

2019 – Diriliş Ertuğrul (Dragos) (TV Dizisi)

2018 – Mehmetçik Kut'ül Amare (Cox)(TV Dizisi)

2018 – Her Şey Seninle Güzel (Sinema Filmi)

2018 – Hedefim Sensin (Yarım Hasan)(Sinema Filmi)

2016 – Hayatımın Aşkı (Tarık) (TV Dizisi)

2016 – Poyraz Karayel (Çınar Saygıner) (TV Dizisi)

2015 – Seddülbahir 32 Saat (Ramiz) (TV Dizisi)

2015 – Buyur Burdan Bak (TV Programı)

2015 – Aşk Olsun (Ozan) (Sinema Filmi)

2014 – Çilek (Polis Memuru) (Sinema Filmi)

2014 – Çarşı Pazar (İmam) (Sinema Filmi)

2014 – 2015 – Yeşil Deniz (Kostak Üsen) (TV Dizisi)

2014 – Kadim Dostum (Mümtaz) (TV Dizisi)

2014 – Ne Diyosuun (Ali Kemal) (TV Dizisi)

2013 – İki Kafadar: Chinese Connection (Altan)(Sinema Filmi)

2013 – Tatar Ramazan (Cevdet Mercan ) (TV Dizisi)

2013 – Mutlu Aile Defteri (Kudret) (Sinema Filmi)

2013 – 20 Dakika (Ali) (TV Dizisi)

2012 – Kötü Yol (Reşat) (TV Dizisi)

2012 – Taş Mektep (Sinema Filmi)

2011 – Bizim Yenge (Bahri) (TV Dizisi)

2011 – Bizim Büyük Çaresizliğimiz (Ender) (Sinema Filmi)

2011 – Sen De Gitme (Doktor Yahya) (TV Dizisi)

2011 – Muhteşem Yüzyıl (Kaptan-ı Derya Cafer Ağa) (TV Dizisi)

2009 – Vavien (Televizyoncu Sabri) (Sinema Filmi)

2009 – Ejder Kapanı (Doktor) (TV Dizisi)

2008 – Canım Ailem (Halim) (TV Dizisi)

2008 – Güz Sancısı (İsmet) (Sinema Filmi)

2007 – Kara Yılan (Yüzbaşı Laroş) (TV Dizisi)

2006 – Küçük Kıyamet (Ali) (Sinema Filmi)

2004 – 2007 – Yabancı Damat (Ruşen) (TV Dizisi)

2003 – Aşk Olsun (Yıldırım) (TV Dizisi)

2002 – Beşik Kertmesi (Enis) (TV Dizisi)

2002 – Biz Size Aşık Olduk (Sinan) (TV Dizisi)

2000 – Sefiller Yılın En İyi Müzikali (Sinema Filmi)

2000 – Baykuşların Saltanatı (Sinema Filmi)

2000 – Çarli İş Başında (TV Dizisi)

1999 – 5 Maymun Çetesi (Amerikan) (TV Dizisi)

1998 – Çarli (Afakan) (TV Dizisi)

1997 – Olacak O Kadar (TV Dizisi)

 

 

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