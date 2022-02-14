İlker Aycı'nın yeni görevi belli oldu
Air India'nın yeni CEO'su Türk Hava Yolları'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı oldu. İlker Aycı yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada Air India'ya liderlik etme ayrıcalığını kabul etmekten ve Tata Group'a katılmaktan mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti.
14 Şubat 2022, Pazartesi 17:59 Son Güncelleme:
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Tata Group'un bugün yaptığı açıklamaya göre Türk Hava Yolları'nın eski Yönetim Kurulu Başkanı İlker Aycı, Hindistan'ın hava yolu şirketi olan Air India'nın CEO'su ve Genel Müdürü oldu.
Yeni atamayı açıklayan Tata Sons Yönetim Kurulu Başkanı Natarajan Chandrasekaran, İlker Aycı'nın görev yaptığı süre boyunca Türk Hava Yolları'nın bugünkü başarısında önemli bir rol oynadığının altını çizdi. Chandrasekaran, Aycı'yı Tata Grubu'na davet etmekten mutluluk duyduklarını ifade etti.
İlker Aycı da yeni görevi ile ilgili yaptığı açıklamada Air India'ya liderlik etme ayrıcalığını kabul etmekten ve Tata Group'a katılmaktan mutluluk ve onur duyduğunu ifade etti
OCAK AYINDA İSTİFA ETTİ
İlker Aycı ocak ayında THY bünyesindeki görevinden istifa etmişti. Aycı’dan boşalan koltuğa THY Yatırım ve Teknolojiden Sorumlu Genel Müdür Yardımcısı Ahmet Bolat getirilmişti.