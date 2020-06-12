Siyaset İlker Başbuğ adliyede

İlker Başbuğ adliyede

Siyaset

İlker Başbuğ adliyede

Genelkurmay eski Başkanı İlker Başbuğ ifade vermek için adliyede.

12 Haziran 2020, Cuma 16:04 Son Güncelleme:
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AK Partili 6 milletvekilinin eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral İlker Başbuğ ve eski CHP Milletvekili Dursun Çiçek hakkında yaptığı suç duyurusunun ardından başlatılan soruşturma kapsamında Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı iki ismin "şüpheli" olarak ifadesinin alınması için İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na talimat yazdı. Başbuğ ifade vermek üzere Kartal'daki Anadolu Adalet Sarayı'na geldi.

DHA

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