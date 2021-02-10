İlker Başbuğ, ifade verdi
Eski Genelkurmay Başkanı İlker Bağbuğ, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi.
10 Şubat 2021, Çarşamba 15:45 Son Güncelleme:
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Eski Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ, 4 Ocak'ta bir gazetede yeni çıkan kitabının yaptığı söyleşisinde kullandığı sözler nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı soruşturma kapsamında ifade verdi.
Başbuğ, Cumhuriyet Gazetesi'nde verdiği röportajda, "Eğer Menderes, 25 Mayıs 1960 günü Eskişehir'de erken seçim tarihini açıklasaydı, 27 Mayıs askeri darbesi büyük bir olasılıkla önlenebilirdi" ifadelerini kullanmıştı.