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İlker İnanoğlu 30 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

Fenomen dizi 'Arka Sokaklar'da rol alan İlker İnanoğlu, kalbini yabancı bir güzele kaptırdı

23 Ekim 2019, Çarşamba 15:20
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İlker İnanoğlu 30 yaş küçük sevgilisiyle görüntülendi

54 yaşındaki oyuncu İlker İnanoğlu ile Annebel isimli sevgilisi, önceki gün Kanyon'da objektiflere takıldı.

Kendisinden 30 yaş küçük sevgilisiyle geldiği AVM'de gezen İlker İnanoğlu, gazetecileri fark edince de istifini bozmadı.

İnternette tanıştılar

Annebel isimli aşkı, ünlü oyuncunun aksine objektifleri fark edince panik olup eliyle yüzünü gizledi.

Takvim’in haberine göre, İnanoğlu ile Annebel'in, birkaç ay önce internette tanıştığı konuşuluyor.

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