İlker İnanoğlu: Karşıma seveceğim biri çıkarsa yeniden evlenirim

Hayattaki en önemli dileğin nedir?

Pandeminin bir an önce bitmesi, aşıların bu hastalığı önlemesi, herkesin rahat bir nefes alıp normal hayatına dönmesi ve sevdikleriyle yeniden bir arada olabilmesi.

Bu dönem sette çalışmak büyük risk değil mi?

Her şeye rağmen ‘Arka Sokaklar’ın çekimleri devam ediyor. Sette COVID-19’dan korunmak için her türlü tedbiri alıyoruz. Periyodik olarak da test yaptırıyoruz. Çok kalabalık sahnelerde hepimiz biraz tedirgin oluyoruz. Demek ki doğru önlemler alınıyor ki meyvesini topluyoruz.

Geçen yaz uzun süren bir rahatsızlık yaşadın. Neler oldu?

Beş ay önce Bodrum’da tatil yaparken sağ bacağımdaki aşil tendonu koptu. Zor bir süreç geçirdim ve hâlâ hafif topallıyorum. Çok ayakta kaldığım zaman ağrılar hissediyorum.

Bir senedir Annebel ile flört ediyorsun. İlişkiniz nasıl gidiyor?

Ohoo! Biz ayrıldık. Şu anda hayatımda kimse yok. Zaten günlerim sette geçiyor. Yeni birileriyle tanışmaya da vakit olmuyor. Zaten bu süreçte yeni insanlarla tanışıp bir ortamda bulunmayı ben tercih etmiyorum.

LÜZUMSUZ BİRİYLE VAKİT GEÇİRMEKTENSE YALNIZ OLMAYI TERCİH EDERİM

Bazı insanlar biten ilişkilerinin ardından hemen yeni bir ilişkiye başlar. Sanırım sen uzun aralar veriyorsun.

Hayatımda illaki biri olsun diye çabalayan biri hiç olmadım. Çünkü ben yalnızlığa da çok alışığım. Yalnız olmayı da seviyorum. Geçmiş yıllarda yemeklere, davetlere ve partilere yalnız gittiğime sen tanıksın. İlişkim olması şart değil, yalnızken de mutlu olmayı başarabilen biriyim. Lüzumsuz biriyle vakit geçirmektense yalnız olmayı tercih ederim.

SEVDİĞİMİ DOYASIYA KOKLAMAK EN BÜYÜK MUTLULUĞUM

Aşık olduğun, sevdiğin kişiye bunu nasıl hissettirirsin?

Ona çiçekler alırım, hoş sürprizler yaparım. Mesela gitmek isteyip de gitmediği bir şehir ya da ülke varsa onu oraya götürmek beni mutlu eder. Sabah uyandığımda sevdiğimi doyasıya koklamak hayattaki en büyük mutluluğum.

Başından dört evlilik geçti, beşincisine sıcak bakıyor musun?

Bilemiyorum. Böyle şeylere kesin ve net bir cevap vermek çok zor. Karşıma seveceğim biri çıkarsa yeniden evlenirim.

OĞLUM BERKER ALEX DE SİNEMA TELEVİZYON İŞİNE GİRMEK İSTİYOR

Oğlun Berker Alex nasıl bir çocuk?

Annesiyle Los Angeles’ta yaşıyor. Üniversitede biyoloji okudu ve geçen yıl mezun oldu. Üniversiteye başlamadan önce sinema okuması için çok ısrar ettim ama beni dinlemedi. Şimdi kendiliğinden sinema ve televizyon işine girmek istiyor. Çok da şanslı. Çünkü annesinin Hollywood’da geniş bir çevresi, yapımcı ve yönetmen dostları var.

Seni en çok kim güldürür?

Ozan Çobanoğlu, Recep İvedik filmleri ve tabii ki Cem Yılmaz. Bir de Özgür Ozan’ın dizide polis köpeğini oynayan kurt köpeği Garip’e çok gülerim. Öyle iç sesler çıkarıyor ki zannedersiniz bir insan konuşuyor.

İLİŞKİDE OYUN OYNAYAN KADINLARDAN NEFRET EDERİM

Bu dünyada en nefret ettiğin şey nedir?

İlişkide oyun oynayan kadınlardan nefret ederim. Haksızlık yapan herkesten ve sosyal medyada nefret kusan cahillerden de...

Geleceğe dair planların neler?

Geleceği kestirmek çok zor. Dünyanın nereye doğru gittiğini kimse kestiremiyor. Kariyerime yapımcı olarak devam etmek istiyorum. Belli mi olur, belki de dağ başında bir yere taşınıp kendi meyvemi, hayvanlarımı yetiştireceğim, minik bir çiftlik ya da butik otel kurabilirim.