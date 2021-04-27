Magazin İlker İnanoğlu paylaştı: Canım oğlum, eski eşim ve yakın arkadaşım Ali Koç

İlker İnanoğlu paylaştı: Canım oğlum, eski eşim ve yakın arkadaşım Ali Koç

Magazin

İlker İnanoğlu paylaştı: Canım oğlum, eski eşim ve yakın arkadaşım Ali Koç

Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'da rol alan İlker İnanoğlu, eski eşi, oğlu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da yer aldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.

27 Nisan 2021, Salı 14:39 Son Güncelleme:
YAZI BOYUTU
Abone Ol Google News

Bir dönem Amerika'da yaşan İlker İnanoğlu, ABD'li sevgilisi Terry Chloe Holguin ile nikah masasına oturmuş ve Berker adında bir oğlu olmuştu. 55 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından eski günleri yad etti.

'HALA EN YAKIN ARKADAŞIM, BAŞKANIMIZ ALİ KOÇ'

Kanlıca'da çekilen fotoğrafı paylaşan İnanoğlu, Instagram gönderisine, "Canım oğlum, eski eşim ve hala en yakın arkadaşım ve amcası başkanımız Ali Koç" notunu düştü.

https://www.instagram.com/p/COKdqolgzfd/


İlgili Haberler
İlker İnanoğlu: Karşıma seveceğim biri çıkarsa yeniden evlenirim


Yazarlarımızdan
Filiz Özkol
27 Nisan 2021 günün burç yorumları
Filiz Özkol
Mehmet Coşkundeniz
Aşkın ne olduğunu anlatıyorum
Mehmet Coşkundeniz
Hande Kazanova
26 Nisan haftası burçlar
Hande Kazanova
Öner Döşer
Emek ve Dayanışma Günü kutlu olsun
Öner Döşer
Suna Akyıldız
Akın nereye koşuyor?
Suna Akyıldız
Şirin Sever
Dolandırana değil, yatıranlara şaştım!
Şirin Sever
Funda Duru
Türkiye'den Hawaii'ye uzanan bir müzik yolculuğu: Hazi
Funda Duru
Uğur Alkapar
Minik konsey
Uğur Alkapar
Yasemin Candemir
Türk müzisyen Uygar Çağlı, Avrupa’nın en ünlü caz sahnesinde!
Yasemin Candemir
Elif Demirtaş Bilir
Masumiyet dizisindeki denklemi izleyici çözdü
Elif Demirtaş Bilir
Gökçen Erdoğan
Doktor kim?
Gökçen Erdoğan
Bekir Saçar
Çölde safari yaptılar
Bekir Saçar
Sercan Yaşar
Davet engel tanımaz...
Sercan Yaşar
İrem Haliloğlu
Aslan burcunda dolunay: Şimdi şans cesurlardan yana!
İrem Haliloğlu
BUNLARI DA OKUYUN
Sıradaki haber yükleniyor...
holder
SIRADAKİ HABER Türk sevgilisi Alev Aydın'dan bebek bekleyen Halsey, mantıya aşerdi