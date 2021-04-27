İlker İnanoğlu paylaştı: Canım oğlum, eski eşim ve yakın arkadaşım Ali Koç
Kanal D'nin sevilen dizisi 'Arka Sokaklar'da rol alan İlker İnanoğlu, eski eşi, oğlu ve Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un da yer aldığı bir fotoğrafı Instagram hesabından paylaştı.
27 Nisan 2021, Salı 14:39 Son Güncelleme:
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Bir dönem Amerika'da yaşan İlker İnanoğlu, ABD'li sevgilisi Terry Chloe Holguin ile nikah masasına oturmuş ve Berker adında bir oğlu olmuştu. 55 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından eski günleri yad etti.
'HALA EN YAKIN ARKADAŞIM, BAŞKANIMIZ ALİ KOÇ'
Kanlıca'da çekilen fotoğrafı paylaşan İnanoğlu, Instagram gönderisine, "Canım oğlum, eski eşim ve hala en yakın arkadaşım ve amcası başkanımız Ali Koç" notunu düştü.
https://www.instagram.com/p/COKdqolgzfd/