Bir dönem Amerika'da yaşan İlker İnanoğlu, ABD'li sevgilisi Terry Chloe Holguin ile nikah masasına oturmuş ve Berker adında bir oğlu olmuştu. 55 yaşındaki oyuncu, sosyal medya hesabından eski günleri yad etti.

'HALA EN YAKIN ARKADAŞIM, BAŞKANIMIZ ALİ KOÇ'

Kanlıca'da çekilen fotoğrafı paylaşan İnanoğlu, Instagram gönderisine, "Canım oğlum, eski eşim ve hala en yakın arkadaşım ve amcası başkanımız Ali Koç" notunu düştü.





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