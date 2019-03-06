Türk Sineması’nın iki efsane ismi Filiz Akın ve Türker İnanoğlu’nun oğlu olan, gözlerini film setlerinde açan İlker İnanoğlu, teklifi değerlendirmeye aldı.

MİZAHİ BİR DİLLE ANLATACAK

Oyuncu kitabında, film setlerinde geçen çocukluğundan gençliğine, özel hayatından oyunculuğa birçok hikayeyi mizahi bir dille anlatacak.

Genç yaşta yurt dışında okumaya giden ve birçok ülkeyi görme fırsatı bulan İlker İnanoğlu, İngiltere, Amerika ve Fransa gibi birçok yerde yaşadığı olayları, karşılaştığı insanları ve kültürleri kaleme alacak.