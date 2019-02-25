İlker Kaleli'den piyano performansı

Oyunculuğunun yanı sıra daha önce söylediği şarkılarla ve gitar çalarak müzik yeteneğini gösteren İlker Kaleli, şimdi de piyano performansıyla gündemde

25 Şubat 2019, Pazartesi 15:09 Son Güncelleme:
A A
İlker Kaleli'den piyano performansı

Oyuncu, Bach'ın bir eserini yorumladığı piyano videosunu önceki akşam Instagram hesabından paylaştı. Video, İlker Kaleli hayranları tarafından büyük ilgi gördü.

MÜZİK TUTKUSU ÇOCUKLUKTAN

İlker Kaleli dünyanın en prestijli konservatuarlarından 'London Academy of Music and Dramatic Art'ta aldığı oyunculuk eğitiminin yanı sıra müziğe çocukluk yıllarından itibaren hep önemli bir yer açtı.

Haberin fotoğrafları için tıklayınİlker Kaleli tükenmişlik sendromuna mı yakalandı?

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

;
BENZER HABERLER
Sıradaki haber yükleniyor...

Kişisel verilere ilişkin aydınlatma politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için Kişisel verilere ilişkin aydınlatma metnimizi inceleyebilirsiniz.