İlkim Karaca şaşırttı

Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle evinde vakit geçiren İlkim Karaca, önceki market alışverişi yaptı. 60 yaşındaki Karaca’nın, alışveriş sırasında eldiven ve maske takmaması dikkat çekti.

Çıkışta muhabirlere evinde vakit geçirdiğini söyleyen Karaca, alışveriş öncesi elini dezenfekte ettiğini belirtti. (Cadde)







