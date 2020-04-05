Magazin İlkim Karaca şaşırttı

İlkim Karaca şaşırttı

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İlkim Karaca şaşırttı

Merhum sanatçı Cem Karaca’nın eşi İlkim Karaca (60), önceki gün Bebek’te objektiflere yansıdı

05 Nisan 2020, Pazar 14:57 Son Güncelleme:
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Tüm dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle evinde vakit geçiren İlkim Karaca, önceki market alışverişi yaptı. 60 yaşındaki Karaca’nın, alışveriş sırasında eldiven ve maske takmaması dikkat çekti.

Çıkışta muhabirlere evinde vakit geçirdiğini söyleyen Karaca, alışveriş öncesi elini dezenfekte ettiğini belirtti. (Cadde)

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