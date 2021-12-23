İlklerin şehri İzmir: Banu Şen ile şehir hikayeleri
Seçim çalışmalarında “Aşk’la İzmir” sloganıyla yola çıkan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ile bu aşkın nasıl gittiğini, neye evrildiğini konuştuk. Soyer, İzmir aşkının nasıl tutkuya dönüştüğünü anlattı. Çok konuşulan İzmir’in trafik sorunu için hazırladıkları çalışmalardan kenti nasıl Akdeniz’in de incisi, fuarlar kenti yapacaklarını aktardı. İzmir için bir sürprizle ilgili ipuçları verdi.
23 Aralık 2021, Perşembe 09:08 Son Güncelleme:
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8500 yıllık tarihinde ticaretten sanata, kültürden spora hep ilklerin şehri olmuş İzmir…
-Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu İzmir'de atıldı
-Türkiye'de ilk futbol maçı İzmir’de oynandı
-Türkiye'nin ilk fuarı İzmir'de açıldı
-İlk ticaret borsası İzmir'de kuruldu
Bunlar gibi daha birçok ilkin yaşandığı İzmir; bugün de hala Ege’nin incisi gibi parlıyor.
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