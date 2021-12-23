İlklerin şehri İzmir: Banu Şen ile şehir hikayeleri

8500 yıllık tarihinde ticaretten sanata, kültürden spora hep ilklerin şehri olmuş İzmir…

-Kurtuluş Savaşı'nın ilk kurşunu İzmir'de atıldı

-Türkiye'de ilk futbol maçı İzmir’de oynandı

-Türkiye'nin ilk fuarı İzmir'de açıldı

-İlk ticaret borsası İzmir'de kuruldu

Bunlar gibi daha birçok ilkin yaşandığı İzmir; bugün de hala Ege’nin incisi gibi parlıyor.





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