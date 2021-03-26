Magazin İlknur Soydaş son haliyle şaşırttı

İlknur Soydaş son haliyle şaşırttı

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İlknur Soydaş son haliyle şaşırttı

90'lı yıllarda Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren model İlknur Soydaş, yıllara meydan okuyan görüntüsüyle dikkat çekti.

26 Mart 2021, Cuma 22:03 Son Güncelleme:
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90'lı yıllarda Serdar Ortaç’ın 'Karabiberim' şarkısının klibinde oynayan ve zeytin sahnesiyle adından söz ettiren model İlknur Soydaş, iş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra oyunculuğa ara vermişti.

En son “Cam Kırıklıkları” dizisinde rol alan İlknur Soydaş'ın çıkışı Karabiberim klibiyle olmuştu.

Manken İlknur Soydaş 1997’de Serdar Ortaç’ın ‘Karabiberim’ şarkısının klibinde oynamıştı. Popçunun, göbeğinden zeytin yediği sahne yıllarca konuşuldu.

İş insanı Cem Pole ile evlendikten sonra ekrandan elini ayağını çeken 44 yaşındaki İlknur Soydaş, setleri çok özlediğini belirterek “Yaklaşık 10 yıldır setlerden uzak kaldım. Bu yıl setlere dönme kararı aldım. Dizi olmaz ama sinemadan gelen teklif olursa kabul edeceğim. Diziler çok uzun soluklu olduğu için o kadar vakit ayıramam” dedi.

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