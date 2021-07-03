İlkokul 1. sınıf kayıtları ne zaman başlayacak 2021? E okul 1. sınıf kayıtları sorgulama
İlkokul 1. sınıf heyecanı yaşayan binlerce aile ve öğrenci kayıt tarihlerinin gelmesini heyecanla bekliyor. Okulların kapanmasının ardından 2021-2022 eğitim öğretim dönemi için hazırlıklar başlarken, veliler ilkokul 1. sınıf kayıtları ile ilgili ayrıntıları e okul 1. sınıf kayıtları sorgulama sayfasından yapabiliyor.
03 Temmuz 2021, Cumartesi 10:39 Son Güncelleme:
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E okul 1. sınıf kayıtları sorgulama sayfası, kimlik bilgileri girilen çocuğun bu sene ana sınıfına mı yoksa ilkokula mı başlayacağı konusunda bilgi veriyor. Diğer yandan yaşı gelen çocukların aileleri, ilkokul 1. sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağına dair araştırmalarını yoğunlaştırdı.
İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?
Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, İlkokul 1. sınıf kayıtları 1 Temmuz tarihi itibariyle başladı.
E OKUL 1. SINIF KAYITLARI SORGULAMA NE İŞE YARIYOR?
İlkokul kayıtlarında öğrencinin hangi okula kayıt yaptırabileceği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adrese dayalı olarak belirleniyor. E okul kayıt 1. sınıf kayıtları sorgulama sayfası ise öğrencinin hangi okula gideceğini öğrenmeye yarıyor. Diğer yandan eğer çocuğun yaşı ilkokul için tutmuyorsa, öğrencinin hangi anaokulu veya anasınıfına gideceği de e okul kayıt sorgulama sayfasından öğrenilebiliyor.
E OKUL 1. SINIF KAYITLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN
İLOKUL 1. SINIFA KAÇ YAŞINDA KAÇ AYLIKKEN BAŞLANIYOR?
- 69 ayını tamamlayan çocuklar İlkokul 1.sınıfa başlayabiliyor. Kayıtların yapıldığı yılda çocuğun eylül ayının sonu itibari ile 69 ayını tamamlaması gereklidir.
- 69 – 71 ay arasında olan çocuklar velilerinin talep etmesi durumunda 1. sınıf kayıtlarını erteleyebilirler ve anasınıfına kaydettirebilirler.
- 66 – 68 aylık çocuklar velilerinin istemesi durumunda dilekçe 1.sınıfa kaydettirilebilir.
- 72 aydan daha büyük çocuklar için 1.sınıf kayıtları zorunludur. Sağlık raporu veya dilekçe ile kayıtları ertelenemez.