E okul 1. sınıf kayıtları sorgulama sayfası, kimlik bilgileri girilen çocuğun bu sene ana sınıfına mı yoksa ilkokula mı başlayacağı konusunda bilgi veriyor. Diğer yandan yaşı gelen çocukların aileleri, ilkokul 1. sınıf kayıtlarının ne zaman başlayacağına dair araştırmalarını yoğunlaştırdı.

İLKOKUL 1. SINIF KAYITLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK 2021?

Milli Eğitim Bakanlığı’ndan alınan bilgilere göre, İlkokul 1. sınıf kayıtları 1 Temmuz tarihi itibariyle başladı.

E OKUL 1. SINIF KAYITLARI SORGULAMA NE İŞE YARIYOR?

İlkokul kayıtlarında öğrencinin hangi okula kayıt yaptırabileceği, Milli Eğitim Bakanlığı tarafından adrese dayalı olarak belirleniyor. E okul kayıt 1. sınıf kayıtları sorgulama sayfası ise öğrencinin hangi okula gideceğini öğrenmeye yarıyor. Diğer yandan eğer çocuğun yaşı ilkokul için tutmuyorsa, öğrencinin hangi anaokulu veya anasınıfına gideceği de e okul kayıt sorgulama sayfasından öğrenilebiliyor.

E OKUL 1. SINIF KAYITLARI SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

İLOKUL 1. SINIFA KAÇ YAŞINDA KAÇ AYLIKKEN BAŞLANIYOR?