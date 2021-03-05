İlkokul mezunu olmak yetiyor! Kurayla 1500 kişi alınacak

Buna göre; bakanlığın merkez teşkilatı ile Ankara, Rize ve Yozgat Personel Eğitim Merkezlerinde ve Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki kurumlarda istihdam edilmek üzere; 1.500 temizlik görevlisi işçi alımı yapılacak. Başvurmak için ilköğretim mezunu olmak yeterli olacak. KPSS şartı aranmayacak.

Başvurular İşkur internet sitesi ‘iskur.gov.tr’den 8 Mart’a kadar online olarak yapılacak. İşkur tarafından gönderilen listelerde yer alan adaylar arasından, 17 Mart’ta saat 11:00’da Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü toplantı salonunda noter huzurunda kura çekimi yapılacak.

Adaylar korona nedeniyle kura çekimine katılamayacak. Kura çekimi sonucunda belirlenen ve başvuru şartlarını taşıyan adaylar sözlü sınava alınacak.

Adalet Bakanlığı geçtiğimiz günlerde zabıt katibi, mübaşir, güvenlik görevlisi, şoför, hemşire, sağlık teknikeri ve aşçı gibi farklı kadrolarda 11 bin 484 personel alımıyla ilgili ilan yayımlamıştı.

Buna göre; adaylar 12 Mart saat 23.59’a kadar başvuru yapılabilecek. Başvurular e-Devlet’ten üzerinden yapılacak. Buna göre; adaylar ‘turkiye.gov.tr’ üzerinden giriş yaparak, ‘Adalet Bakanlığı İş Başvurusu’ ekranından başvurusunu gerçekleştirecek.



