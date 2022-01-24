İlkokul öğretmeni, bir yılda 3 kez Covid geçirdi

Posta.com.tr | İlkokul öğretmeni, koronavirüse bir yılda 3'üncü kez yakalandığını söyledi. 26 yaşındaki Maryia Hussain'in ilk pozitif testi Aralık 2020'de, ikincisi Kasım 2021'de üçüncüsü ise geçtiğimiz pazar günü ortaya çıktı. Sonuncu hastalığının, daha fazla bulaşıcı ancak az şiddetli olan Omicron varyantı olduğuna inanıyor. Dailymail'e konuşan Maryia, "Geçen yıl ikinci kez virüse yakalandığım zaman çift aşı olmuştum. Neden ben? diye düşündüm. Sonra güçlendirici aşı randevumu aldım ve yine hastalandım. Ailemden ya da arkadaşlarımdan kimse üç kez pozitif olduğuma inanmıyor. Kötü şans gibi gözüküyor." dedi. Çoğu insan virüse iki kez yakalanmış olsa da, üç kez enfekte olan vakalara az rastlanıyor.

Maryia, ilk kez ülkede ve okullarda Delta varyantı yayılmaya başladığı zaman, Aralık 2020'de virüse yakalanmıştı. Koku ve tat duyusunu kaybeden Maryia, 10 gün boyunca nefes almakta zorlandı ve yataktan çıkamadı. Aynı dönemde virüse yakalanan ailesiyle evde izolasyona girdi. Neyse ki hastanelik olmadılar.

Bu olayın üzerinden henüz bir yıl geçmemişken Kasım 2021'de Maryia'nın koronavirüs testi yeniden pozitif çıktı. Semptomlar ilk seferki gibi kötü olmasa da yorgunluk ve baş ağrıları çekiyordu. Virüse ikinci kez yakalanınca yine evde izolasyona girdi.

Maryia, çift aşılı olmasına rağmen virüse ikinci kez yakalanmasının ardından virüsü son kez gördüğüne inanıyordu. Ardından güçlendirici aşı için randevu aldı.

ŞİMDİ DE OMICRON VARYANTI

Geçtiğimiz pazartesi günü ise kusma ve karın ağrısı belirtileri göstermeye başladı. Semptomlar Omicron varyantını işaret ediyordu. Ayrıca Delta varyantından daha hafif seyrediyordu. Maryia şunları söyledi:

"Tekrar pozitif olduğuma inanamadım. Britanya'nın en şanssız kadını olmalıyım. Neyse ki belirtiler önceki iki hastalık kadar kötü değil ve iyileşmek üzereyim. Çok az arkadaşımın başına geldiği için çok sinir bozucu bir durum. "

Maryia, henüz üçüncü aşısını yaptıramadan tekrar Covid'e yakalandığı için iyileşir iyileşmez hemen aşısını yaptırmayı planlıyor.

Aralık ayı sonlarında yayınlanan veriler, 1 Kasım ile 18 Aralık arasında kaydedilen 116.000 Omicron vakasından ülke çapında yaklaşık 69 kişinin daha önce iki kez başka Covid varyantlarına sahip olduğunu gösterdi.







