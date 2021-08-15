İlkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman açılacağı ve eğitimin yüz yüze mi yoksa online mı olacağı, ağustos ayının ilk yarısının geride bırakıldığı şu günlerde hala merak konusu olmaya devam ediyor. Eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, geçtiğimiz ay konuya yönelik açıklamalarda bulunmuş ve okulların eylül ayında açılacağını ifade etmişti. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de merakla beklenen konulara açıklık getirdi ve MEB iş takvimini yayınladı. Böylelikle 2021-2022 eğitim öğretim yılına ilişkin detaylar da belli oldu…

İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELER NE ZAMAN AÇILACAK?

İlkokul, ortaokul ve liselerin ne zaman açılacağına ilişkin ilk açıklama eski bakan Ziya Selçuk’tan gelmişti. Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de Selçuk ile aynı tarihi vermiş ve okulların belirtilen tarihte açılacağını belirtmişti.

MEB tarafından yayınlanan çalışma takvimine göre;

2021-2022 eğitim ve öğretim yılında okul öncesi eğitim ile ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021 tarihleri arasında uyum eğitimleri yapılacak.

İlkokul, ortaokul ve liselerde eğitim 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak. İlk dönemin son zili ise 21 Ocak 2022 Cuma günü çalacak.

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi ile 19 Kasım 2021 Cuma tarihleri arasında olacak. Yarıyıl tatili ise 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek.

OKULLAR BU YIL ONLİNE MI YOKSA YÜZ YÜZE Mİ OLACAK?

MEB tarafından edinilen bilgilere göre, okullarda bu yıl yüz yüze eğitim için gerekli tüm önlemler alınmaya devam ediyor. Bununla birlikte Bakan Mahmut Özer’in görüştüğü milletvekillerine okulların belirtilen tarihlerde ve 5 gün yüz yüze eğitim şeklinde olacağını ifade ettiği konuşuluyor.

Konu ile ilgili en net açıklamanın ise, 16 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek Kabine toplantısının ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan gelmesi bekleniyor.