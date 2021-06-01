İlkokul ve ana sınıflarında yüz yüze eğitim başladı! Büyük sevinç…

Kovid-19 ile mücadele sürecinde hazirana ilişkin kademeli normalleşme kapsamında, Türkiye genelinde ilkokullarda yüz yüze eğitime geçildi.

Tüm ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında, haftada 2 gün yüz yüze eğitim bugün itibarıyla başlatıldı. Diğer okul öncesi eğitim kurumları, mevcut durumda olduğu gibi tam zamanlı olarak yüz yüze eğitime devam edecek.

Köy ve seyrek nüfuslu yerleşim yerlerindeki okullarda ise yüz yüze eğitim, haftanın 5 günü tam zamanlı yürütülecek.

Tüm ortaokul ve liselerde ise yüz yüze eğitim, haftada 2 gün olacak şekilde 7 Haziran Pazartesi başlatılacak.

Okullardaki yüz yüze eğitimlere katılım, isteğe bağlı olacak. Eğitimler, Eğitim Kurumlarında Hijyen Şartlarının Geliştirilmesi ve Enfeksiyon Önleme Kontrol Kılavuzu'ndaki koşullar doğrultusunda gerçekleştirilecek.

Türkiye genelinde öğrenciler, 2020-2021 eğitim öğretim yılı karnelerini 18 Haziran'da alabilecek, 2 Temmuz'a kadar okullardaki telafi programına isteğe bağlı olarak katılabilecek.

BAŞKENTTE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİME BAŞLADI

Ankara'daki ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarda da yüz yüze eğitime başlandı.

Çankaya ilçesindeki Türkan Yamantürk İlkokuluna, sabah saatlerinde aileleriyle gelen öğrenciler, okul bahçesinde, maske ve mesafe kurallarına uygun şekilde toplandı.

İstiklal Marşı'nın okunmasından sonra ilk ders zili çaldı, öğrenciler öğretmenleri eşliğinde, sosyal mesafe korunacak şekilde ayarlanan sınıflarına alındı.

TRAKYA'DA İLKOKUL VE ANA SINIFLARINDA YÜZ YÜZE EĞİTİM SEVİNCİ YAŞANDI

Milli Eğitim Bakanlığının, ilkokullarda ve okul bünyesindeki ana sınıflarında yüz yüze eğitime geçileceği kararı üzerine Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ'daki okullarda öğrenci ve öğretmen hareketliliği başladı.

Trakya'da belirtilen kademeler arasında yer alan ilkokul ve okul bünyesindeki ana sınıflarına giden öğrenciler de anne ve babalarıyla eğitim kurumlarının yolunu tuttu.

Sabah saatlerinde okullarına giden öğrencilerin Kovid-19 tedbirleri kapsamında okul binalarına girişleri sağlandı.

Maske ve sosyal mesafe kurallarına uyarak sıralarındaki yerlerini alan öğrenciler, öğretmenleri ile buluşmanın sevincini yaşadı.

Tekirdağ Süleymanpaşa İlkokulunda da öğrenciler maske ve mesafe kuralına uygun olarak sınıflara alındı. Sınıflara sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerleştirilen öğrenciler ders başı yapmanın mutluluğunu yaşadı.

İZMİR'DE İLKOKUL ÖĞRENCİLERİ YÜZ YÜZE EĞİTİMİN BAŞLAMASIYLA OKULLARINA KAVUŞTU

Yaklaşık 710 bin 817 öğrencinin bulunduğu kentte, salgın nedeniyle okullarından ayrı kalan 227 bin 719 ilkokul öğrencisi, kademeli olarak yeniden arkadaşlarıyla buluşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Bu arada, yüz yüze eğitim öncesinde okullar dezenfekte edildi.

Bornova ilçesindeki Fatih Sultan Mehmet İlkokulunda eğitim gören 120 öğrenci, uzun süre sonra yeniden okullarına geldi.

Öğrencilerin maske takmaya özen gösterdiği görüldü. Ailelerin ise okul bahçesine girişine izin verilmedi.

Okul bahçesinde sıraya giren öğrencilere Okul Müdürü Oktay Taşdemir tarafından, salgın tedbirleri anlatıldı.

İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından öğrenciler, okul binası girişinde kurulan platformda ellerini ve ayakkabılarını dezenfekte etti. Öğrenciler sınıflara ateşleri ölçüldükten sonra sosyal mesafeye uygun olarak alındı.

AA