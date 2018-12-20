Sayılarla Türkiye istatistiklerine göre 2014-2015 eğitim-öğretim yılında Kayseri, ilkokulda derslik başına düşen öğrenci sayısında yüzde 27 olan Türkiye ortalamasını aştı ve yüzde 28'le ilk sırada yer aldı.

İstatistiklere göre Türkiye, Kayseri, Sivas ve Yozgat illerinde ilkokul ve ortaokulda derslik başına düşen öğrenci sayıları şu şekilde:

Türkiye’de ilkokulda yüzde 27, ortaokulda yüzde 28; Kayseri’de ilkokulda yüzde 28, ortaokulda yüzde 26; Sivas’ta ilkokulda yüzde 20, ortaokulda yüzde 22; Yozgat’ta ilkokulda yüzde 15, ortaokulda yüzde 19.

YOZGAT ÖĞRETMEN BAŞINA EN AZ ÖĞRENCİNİN DÜŞTÜĞÜ İL

Öğretmen başına düşen öğrenci sayısında ise her üç ile arasında en şanslı Yozgat ili oldu. Yozgat’ta öğretmen başına düşen öğrenci sayısı ilkokulda 14, ortaokulda ve lisede 12 iken Sivas’ta ilkokulda 16, ortaokulda 13, lisede 12; Kayseri’de ilkokulda 18, ortaokulda 15, lisede 13 ve Türkiye de Kayseri ile benzerlik gösterecek biçimde ilkokulda 18, ortaokulda 15, lisede 13 olarak görüldü.

OKULLAŞMADA SİVAS ÖNDE

Net okullaşma oranı istatistiklerinde ise ilkokul ve ortaokulda Sivas’ın Türkiye ortalamasının da üzerinde olduğu görüldü.

Buna göre net okullaşma oranları şu şekilde: Türkiye’de ilkokulda yüzde 94.9, ortaokulda yüzde 94.4, lisede yüzde 79.8; Kayseri’de ilkokulda yüzde 94.6, ortaokulda yüzde 95.8, lisede yüzde 85.2; Sivas’ta ilkokulda yüzde 95.0, ortaokulda yüzde 96.1, lisede yüzde 83.3; Yozgat’ta ilkokulda yüzde 90.5, ortaokulda yüzde 88.5, lisede yüzde 78.0.

İHA