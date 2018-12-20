İlkokulda gıda zehirlenmesi şüphesi

Adıyaman’da gıda zehirlenmesi şüphesiyle 20 ilkokul öğrencisi hastaneye kaldırıldı.

Yerli Malı Haftası etkinliği düzenlenen Şehit Cem İlkokulu'nda evlerden getirilen yiyeceklerden yiyen 20 öğrenci rahatsızlandı.

Öğrenciler, mide bulantısı, karın ve baş ağrısı şikayetiyle 112 Acil Servis ekiplerince kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı.

SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Gıda zehirlenmesi şüphesiyle müdahale edilen öğrencilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Okulun rehber öğretmeni Serdar Çalış, yaptığı açıklamada, Yerli Malı Haftası etkinliği kapsamında öğrencilerin evlerinden yiyecek getirdiğini belirterek, "Sınıfta birkaç kişi kusunca diğer öğrenciler de ’midemiz bulanıyor’ dedi. Bunun üzerine hastanelere götürüldüler." diye konuştu.