Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu 3'üncü sınıfta öğrenim gören adı açıklanmayan bir öğrenci, iddiaya göre sınıf arkadaşlarının yiyeceklerine sözde 'şaka' olsun diye sıvı yapıştırıcı sıktı.

Beslenme saatinde yiyecekleri yiyen yaklaşık 20 öğrenci, rahatsızlandı. Öğrenciler, okul yönetiminin çağırdığı ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.