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İlkokulda öğrencinin yapıştırıcı şakasıyla 20 arkadaşı hastaneye kaldırıldı

Bursa'da İhsan Dikmen İlkokulu’nda bir öğrencinin sözde 'şaka' amacıyla sıvı yapıştırıcı sıktığı yiyeceklerden yiyen 20 arkadaşı, zehirlenme şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

20 Şubat 2019, Çarşamba 12:40 Son Güncelleme:
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İlkokulda öğrencinin yapıştırıcı şakasıyla 20 arkadaşı hastaneye kaldırıldı

Merkez Yıldırım ilçesi Akçağlayan Mahallesi İhsan Dikmen İlkokulu 3'üncü sınıfta öğrenim gören adı açıklanmayan bir öğrenci, iddiaya göre sınıf arkadaşlarının yiyeceklerine sözde 'şaka' olsun diye sıvı yapıştırıcı sıktı.

Beslenme saatinde yiyecekleri yiyen yaklaşık 20 öğrenci, rahatsızlandı. Öğrenciler, okul yönetiminin çağırdığı ambulanslarla bölgedeki hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.

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