İlkokulda okullaşma oranı geriliyor

TOÇEV (Tüvana Okuma İstekli Çocuk Eğitim Vakfı) ‘Çocuk Hakları Perspektifinden Türkiye’deki Risk Altındaki Çocuklar Sempozyumu’nun çalıştay raporunu açıkladı. Raporda, referans noktasının çocuk hakları olduğu vurgulanarak, elde edilen veriler ışığında uygulanması gereken önerilere de yer verildi. Çarpıcı sonuçların paylaşıldığı raporda, TOÇEV’in önerileri de yer aldı.

Okul öncesi eğitimde Erzincan önde

Milli Eğitim Bakanlığı verilerine göre, 2015-2016 döneminde ilkokulda brüt okullaşma oranının yüzde 99,2 iken 2016-2017 yılında yüzde 96’ya gerilediği de eğitimde kaygı verici bir gelişme olarak vurgulandı. 2017-2018 döneminde 4 milyon 946 bin 713 öğrencinin resmi, 1 milyon 351 bin 712 öğrencinin özel, 1 milyon 586 bin 823 öğrencinin ise açık öğretim kurumlarında eğitim gördüğü ifade edildi. Bunun yanı sıra okul öncesi eğitim döneminde okullaşma oranının en düşük olduğu il Ağrı (yüzde 35), en yüksek olduğu il ise Erzincan (yüzde 77,1) olarak açıklandı.

18 bin 623 çocuk cinsel istismar mağduru

Türkiye İstatistik Kurumu’nun 2019’daki verilerine göre, 2016 yılında güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen veya getirilen 158 bin 343 çocuk bulunduğu raporda yer aldı. Bunların 16 bin 877’sinin cinsel suçlar nedeniyle mağdur olmuş çocuklardan oluştuğu ve cinsel şiddete maruz kalan çocukların yaklaşık yüzde 87’sinin kız çocuğu olduğu belirtildi. 2017 yılnda ise güvenlik birimlerine mağdur olarak gelen veya getirilen çocuklara ilişkin istatistiklere bakıldığında toplam sayının 137 bin 482 olduğu, bunun 18 bin 623’ünün cinsel istismar suçuna maruz kalan çocuklar olduğu raporda yer buldu.

Raporda çıkan çıkan Raporda önerilerden bazıları:

● Çocuklarla ilgili net bir alan araştırması üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla yapılmalı. Çalışan çocuklar için meslek profesyonellerinin katılımı ile bir çalıştay düzenlenmeli.

● Yerel yönetimlerin konuyla ilgili çalışmalarda etkinliği artmalı.

● Akran zorbalığı gibi konularda öğretmenler ve okul yöneticileri eğitilmeli. Öğretmenlerin çocuk gelişimi konusunda bilgi sahibi olmaları için eğitimler düzenlenmeli.

● Çocuk istismarı konusunda hızla online bir veri tabanı oluşturulmalı.

● Suça sürüklenen çocuklarda öncelik hapis değil, tedbir kararları olmalı.

Çalışan 10 çocuktan 8'i kayıt dışı

Çocuk işçi sayısının 2018 itibarıyla 2 milyona yaklaştığı vurgulanan raporda, 2012’de 601 bin olan 15-17 yaş arası çocuk işçi sayısının, 2016 yılına gelindiğinde 709 bine kadar çıktığı belirtildi. Bunun yanı sıra oldukça çarpıcı bir gerçek olarak çalışan her 10 çocuktan 8’inin kayıt dışı olduğunun da altı çizildi. Çocuk işçi sayısının en yüksek olduğu alanlar ise tarım, hizmet sektörü ve sanayi olarak sıralandı. Özellikle kız çocuk işçi sayısının tarım sektöründe yüzde 58 ile ortalamanın üstünde seyrettiği de raporun konusuydu. Bir diğer başlık ise geçici koruma altındaki Suriyeli çocuklardı. Suriyeli mültecilerin yüzde 45,3’ünün çocuk olduğu ve yaklaşık 400 bin Suriyeli çocuğun okula gidemediği açıklandı.