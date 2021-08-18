Okulların ne zaman açılacağına ilişkin ilk açıklama eski bakan Ziya Selçuk’tan gelmişti. Sonrasında yapılan Bilim Kurulu toplantılarında konu tüm detaylarıyla ele alınırken, yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de önemli açıklamalarda bulundu. Peki, ilkokullar ne zaman açılacak? İşte, 2021 2022 ilkokul, ortaokul ve liselerin açılma tarihi…

OKULLARIN AÇILMA TARİHİNİ MİLLİ EĞİTİM BAKANI AÇIKLADI

2021-2022 eğitim öğretim yılına yönelik çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Geçtiğimiz yıl okulların açılış tarihi yaklaşık bir ay öncesinden açıklanmış ve belirtilen tarihte de öğrenciler ders başı yapmıştı.

Bu yıl da okulların açılış tarihine ilişkin ilk açıklama eski Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk’tan gelmişti. Bakan Selçuk okulların 6 Eylül’de açılması için hazırlıklara tüm hızıyla devam edildiğini belirtmişti.

Yeni Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer de eylül ayında okulların açılması için ne gerekiyorsa yapacaklarını vurguladı ve

"Geçen 1,5 yılda pandemi dolayısıyla yaşanan kaybın telafisi için Sayın Bakan'ımızın da çok önemli çalışmaları oldu. Bu çalışmalar güncellenerek aynen devam edecek. İlk önceliğim gerekli tüm tedbirleri alarak, okulları tıpkı pandemi öncesinde olduğu gibi yüz yüze eğitime hazır hale getirmektir. Türkiye'nin geleceği için yüz yüze eğitime bir an önce geçmek oldukça kritik bir hal almıştır. Okulların açılması için vakaların belirsiz bir gelecekte tamamen sıfırlanmasını bekleyemeyiz. Pandemi dolayısıyla çocuklarımızın bedensel ve zihinsel olarak daha fazla olumsuz etkilenmelerine de müsaade edemeyiz. Artık okulları kapalı tutma gibi bir lüksümüz yoktur." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan Milli Eğitim Bakanlığı da (MEB), 2021-2022 eğitim öğretim yılı çalışma takvimini yayınladı.

2021 2022 İLKOKUL, ORTAOKUL VE LİSELERİN AÇILMA TARİHİ

Takvime göre, 2021-2022 eğitim ve öğretim yılında, öğretmenlerin mesleki çalışmaları 31 Ağustos 2021 Salı günü başlayacak.

Birinci dönem, 6 Eylül 2021 Pazartesi günü başlayacak ve 21 Ocak 2022 Cuma günü sona erecek.

Okul öncesi ve ilkokul 1. sınıfa başlayacak öğrenciler için 31 Ağustos-3 Eylül 2021'de uyum eğitimleri gerçekleştirilecek.

ARA TATİL NE ZAMAN?

Birinci dönem ara tatili, 15 Kasım 2021 Pazartesi başlayacak ve 19 Kasım 2021 Cuma sona erecek.

İkinci dönem, 7 Şubat 2022 Pazartesi başlayacak ve 17 Haziran 2022 Cuma günü sona erecek.

YARIYIL TATİLİ NE ZAMAN?

Yarıyıl tatili, 24 Ocak 2022 Pazartesi başlayıp 4 Şubat 2022 Cuma günü sona erecek.